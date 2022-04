Servizi bus per Pasqua, 25 aprile e 1° maggio: previste riduzioni in provincia di Grosseto

Con le vacanze pasquali, la chiusura delle scuole e le festività di 25 aprile e 1° maggio, il servizio di Autolinee Toscane cambia, viene rimodulato e ridotto.

Il giorno di Pasqua (domenica 17 aprile) e domenica 1° maggio il servizio verrà sospeso in alcune città e sensibilmente ridotto in altre zone, dove saranno garantite solo alcune corse in determinate fasce orarie. Nei giorni feriali in cui le scuole saranno chiuse (14, 15, 16 e 19 aprile) verrà applicato il servizio non scolastico, mentre lunedì 25 aprile i bus seguiranno l’orario festivo in ogni area. Esclusi i giorni indicati, il servizio sarà regolare come programmato, sia per i feriali che per i festivi.

Autolinee Toscane consiglia ai passeggeri di verificare con anticipo gli orari e i servizi in vigore in questi giorni di festività, consultando la pagina “Orari” del sito at-bus.it.

In particolare, si riportano alcuni dettagli per i giorni di Pasqua e 1° Maggio.

Pasqua

A Grosseto il servizio urbano ed extraurbano seguirà l’orario festivo ridotto. A Monte Argentario e a Orbetello il servizio urbano seguirà l’orario festivo ridotto. A Follonica e Massa Marittima il servizio urbano sarà sospeso.

Domenica 1° Maggio

A Grosseto il servizio urbano ed extraurbano seguirà l’orario festivo.