World Cheese Awards: medaglia d’oro per la burrata di bufala del caseificio La Maremmana

Il caseificio La Maremmana di Grosseto tra i vincitori della 32esima edizione della competizione annuale del World Cheese Awards di Bergamo.

Ad ottenere la medaglia d’oro è stata la burrata di latte di bufala, scelta tra il numero record di 3.804 formaggi iscritti, esaminati in una sola giornata alla fiera bergamasca.

Una burrata ripiena di stracciatella che ha ammaliato i giudici ed ha permesso di far ottenere a La Maremmana un sigillo di approvazione riconosciuto a livello internazionale grazie all’importanza di questo evento globale per tutto il mondo del formaggio e che annovera prodotti caseari provenienti da 6 continenti diversi e 42 nazioni.

La competizione, che è arrivata in Italia per la prima volta, ha preso parte al festival “Forme”, che ha luogo annualmente a Bergamo, e si è svolta in contemporanea alla B2Cheese, la nuovissima fiera internazionale del latte.

“Siamo molto contenti del risultato ottenuto – spiega il socio amministratore de La Maremmana, Guido Pallini -. E’ un onore aver vinto questo premio tra tanti formaggi di qualità e tanti partecipanti con una lunga storia dietro. Anche se la nostra azienda agricola è storica del territorio maremmano e le bufale sono allevate dai primi anni ’80, il caseificio aziendale è relativamente giovane in quanto inaugurato nell’estate del 2013. Fin da subito abbiamo deciso di puntare sulla alta qualità e siamo soddisfatti che nel tempo questa scelta stia dando i suoi frutti. Infatti, nella edizione 2017 era già arrivata un’altra medaglia d’oro per la ricotta di bufala e ricevere nuovamente un riconoscimento conferma che siamo sulla strada giusta”.

Quella della kermesse bergamasca è stata una edizione da record, grazie ad un numero maggiore di nazioni che vi hanno preso parte con i propri prodotti caseari. I formaggi hanno viaggiato in nave, camion, treno e aereo tramite 13 punti di consolidamento situati in tutto il mondo, provenendo da Paesi come il Brasile, Israele, il Giappone, la Nuova Zelanda e il Sud Africa. 260 giudici, provenienti da più di 35 Paesi diversi, hanno valutato l’aspetto, la consistenza, l’aroma ed il sapore dei formaggi, assegnando i premi Bronze (Bronzo), Silver (Argento), Gold (Oro), e Super Gold (Super Oro) ai prodotti caseari meritevoli, tra cui anche la burrata di latte di bufala del caseificio La Maremmana, che adesso si prepara a ricevere altri prestigiosi consensi per le sue “creazioni”.