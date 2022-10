Buono patente autotrasporto: uscite le modalità di presentazione delle domande

Confartigianato Trasporti informa che è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 18 ottobre il Decreto Mims-Mef del 30 giugno scorso con cui si forniscono termini e modalità di presentazione delle domande per la concessione del Buono patente autotrasporto.

L’associazione evidenzia che tale provvedimento rientra nell’ambito del Programma patenti giovani autisti per l’autotrasporto, su cui proprio Confartigianato Trasporti aveva promosso specifico emendamento durante l’approvazione della Legge di Bilancio 2021.

I fondi a disposizione ammontano a 3,7 milioni di euro per l’anno 2022 e di 5,4 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026.

Potranno beneficiare del Buono i cittadini italiani ed europei che, nel periodo tra il 1° marzo 2022 e il 31 dicembre 2026, abbiano un’età compresa tra i 18 e i 35 anni, e che intendano conseguire le patenti di guida per il trasporto di merci C, C1E, CE e la Carta di Qualificazione del Conducente.

Il contributo per ciascun beneficiario è pari all’80% delle spese sostenute per il conseguimento della patente o della qualifica professionale, e comunque di importo non superiore a 2.500 euro.

Per accedere al buono è necessario registrarsi sulla piattaforma (ancora non attiva) tramite le credenziali Spid, Cie o Cns, inserendo le informazioni e i documenti richiesti.

Il beneficiario ha tempo 18 mesi dall’attivazione del buono per conseguire la patente ed eventualmente, anche la CQC.

Non appena disponibile sarà fornito il giorno di apertura della piattaforma.

Per maggiori informazioni e assistenza nella presentazione della domanda, è possibile contattare Gianluigi Ferrara, responsabile del settore trasporti di Confartigianato Imprese Grosseto, al numero 0564.419606 o all’indirizzo e-mail gianluigi.ferrara@artigianigr.it.