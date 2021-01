Buoni sport per under 18 e borse di studio per studenti: ecco il bando del Comune

Saranno attribuite dal Comune di Castiglione della Pescaia 15 borse di studio, per un importo complessivo di 6mila euro, che verranno assegnate ai giovani studenti residenti nel Comune costiero, iscritti per l’anno scolastico 2020 – 2021 alle scuole secondarie di secondo grado dei Comuni limitrofi e ai corsi di laurea specialistica ed equipollenti.

I genitori dei ragazzi con età inferiore ai 18 anni potranno fare domanda anche per la compartecipazione al costo dei corsi sportivi per la pratica di diverse discipline. I “Buoni sport” non potranno superare la misura del 40% del costo complessivo e avranno un valore massimo di 250 euro ad assegnazione.

«Continua l’impegno dell’amministrazione comunale – spiegano l’assessore alla pubblica istruzione Susanna Lorenzini e la consigliera delegata alle politiche giovanili Elisa Tognietti -, andando incontro agli studenti delle nostre scuole, e lo facciamo contribuendo economicamente per eliminare il più possibile eventuali ostacoli finanziari all’interno dei nuclei familiari, che potrebbero portare all’interruzione di un tranquillo percorso di studi ai ragazzi. Questo è uno dei modi scelti dal Comune per andare incontro alle esigenze sempre più numerose delle famiglie. Investire sulla scuola, soprattutto in questo periodo così particolare per l’emergenza sanitaria in corso, vuol dire per un ente pubblico concorrere alla programmazione del futuro degli studenti, agevolando le loro possibilità di apprendimento».

«Per rientrare nei buoni studio – concludono assessore e consigliera – gli universitari dovranno essere in regola con il piano di studi e pertanto non fuori corso, mentre i ragazzi della scuola secondaria di secondo grado dovranno essere promossi a settembre senza debiti nell’anno scolastico 2020/2021».

Le domande dovranno essere redatte secondo lo schema presente sul sito istituzionale dell’ente, al link http://www.comune.castiglionedellapescaia.gr.it, entro e non oltre il 28 febbraio 2021 e fatte giungere nelle forme stabilite dal bando.

Gli interessati potranno richiedere notizie e chiarimenti alla dottoressa Cinzia Piazzi del servizio Sap telefonando al numero 0564.927240 o scrivendo all’indirizzo e-mail c.piazzi@comune.castiglionedellapescaia.gr.it.