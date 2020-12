#unpensieroperiltuonatale: ecco i buoni spesa dedicati ai bambini per giocattoli, cartoleria e dolci

Il Natale è la festività più attesa per ragazzi e bambini. Purtroppo stiamo vivendo un momento critico dal punto di vista sociale ed economico, che rischia di rovinare l’atmosfera di gioia e spensieratezza che tutti i bambini sognano e meritano. Per questo, dalla collaborazione tra l’assessorato alle politiche sociali e la Commissione pari opportunità di Gavorrano, è nata la campagna #unpensieroperiltuonatale, che mette a disposizione buoni spesa spendibili nelle attività commerciali presenti nel territorio comunale, che risponderanno alla manifestazione di interesse, per fornitura di giocattoli, articoli di cartoleria e dolciumi.

L’iniziativa è rivolta alle famiglie già individuate dal progetto #gavorranosolidale.

“In questo modo l’amministrazione comunale vuole augurare buon Natale ed esprimere vicinanza a ragazzi e bambini che hanno dovuto adattarsi a regole molto restrittive – dichiarano Francesca Bargiacchi, vicesindaco di Gavorrano e assessore alle politiche sociali, Stefania Ulivieri, assessore alle pari opportunità, e Silvia Muratori, presidente della Commissione pari opportunità –, sia nell’ambiente scolastico, sia nei momenti di tempo libero, dimostrando grande responsabilità“.