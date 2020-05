Emergenza Coronavirus: i buoni spesa possono essere richiesti anche per aprile

È possibile presentare la domanda per ricevere i buoni spesa destinati alla popolazione in stato di bisogno in conseguenza dell’attuale emergenza sanitaria da Covid, anche per il mese di aprile.

È quanto stato approvato dalla Giunta mancianese, la quale assicura la copertura minima di 3 settimane del servizio, per un importo stimato presunto pari a 58.500,00 euro circa.

Per il mese di marzo sono state raccolte 309 domande, di cui 302 accolte, relative a 761 persone residenti o dimoranti nel territorio comunale. Ai richiedenti in possesso dei requisiti sono stati erogati o sono in corso di erogazione buoni per 3 settimane ciascuno, per un importo complessivo di 48.708,00 euro.

“Dato atto che la situazione di sospensione di molte attività produttive si è prolungata per tutto il mese di aprile – spiega l’amministrazione Morini -, per cui molti richiedenti non hanno avuto entrate sufficienti nel mese di aprile e presumibilmente altri residenti o dimoranti nel Comune senza possibilità di ritorno presso le proprie residenze sono venuti a trovarsi in analoga situazione, abbiamo deciso di estendere la copertura, consentendo a chi ha già presentato domanda di reiterarla e di presentarla a chi ha maturato i requisiti da essa previsti nel mese di aprile”.