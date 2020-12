Emergenza Coronavirus: dal Comune buoni spesa per le famiglie bisognose

Il Comune di Capalbio ha stanziato risorse per l’assegnazione di sussidi alimentari a favore di persone o famiglie in condizioni di disagio economico e sociale causato dall’emergenza sanitaria. Il bonus alimentare stanziato, equivalente a 40 euro a persona, ha l’obiettivo di integrare il reddito familiare nella gestione della spesa di generi alimentari o di prima necessità fino a esaurimento fondi.

“Visto il perdurare della situazione di emergenza – ha spiegato il sindaco di Capalbio, Settimio Bianciardi –, ci siamo attivati per dare un aiuto concreto alla cittadinanza tramite risorse economiche messe a disposizione dal nostro Comune grazie a fondi propri e fondi trasferiti dallo Stato. Si tratta di misure urgenti di sostegno alle famiglie e alle persone in difficoltà economica per via dell’emergenza sanitaria che stiamo vivendo”.

può essere richiesto dai nuclei familiari, anche monoparentali, in gravi difficoltà economiche, senza reddito o senza forma di sostentamento alcuno. Per farlo è possibile presentare domanda, entro il 17 dicembre, inviando una mail all’indirizzo a.blanchi@comune.capalbio.gr.it n.palombo@comune.capalbio.gr.it info@pec.comune.capalbio.gr.it Il buono spesadai nuclei familiari, anche monoparentali, in gravi difficoltà economiche, senza reddito o senza forma di sostentamento alcuno. Per farlo è possibile, entro il 17 dicembre, inviando una mail all’indirizzooppure ao ancora tramite posta certificata ae, solo nel caso in cui il richiedente fosse impossibilitato a mandare la richiesta per mail, è possibile presentarla al protocollo dell’ente il lunedì e giovedì dalle ore 9 alle 12.

www.comune.capalbio.gr.it I moduli sono scaricabili sul sito del Comune, all’indirizzo; gli assegnatari saranno contattati tramite telefono o mail e sarà spiegata loro la procedura.

Per informazioni è possibile contattare gli uffici comunali dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 12, ai numeri 0564.897722 o 0564.897727.