Emergenza Coronavirus: tornano i buoni spesa per le famiglie in difficoltà

I cittadini in difficoltà economiche residenti nei 20 comuni dell’area socio sanitaria Amiata Grossetana, Colline Metallifere e Grossetana potranno usufruire, come nella scorsa primavera, dei buoni spesa, grazie al nuovo stanziamento del Governo a favore dei Comuni.

Nei giorni scorsi l’assemblea dei soci della Società della Salute, composta dai 20 Comuni dell’area e dall’Azienda sanitaria, hanno stabilito le modalità di distribuzione e fruizione di questo sostegno: per la maggior parte dei Comuni, fatta eccezione per Grosseto, Follonica e Arcidosso, i buoni spesa e la loro distribuzione saranno gestiti direttamente dell’amministrazione comunale, con il sostegno del servizio sociale professionale del Coeso e di alcune associazioni del territorio, mentre per i tre Comuni sopracitati sarà avviata una procedura online per presentare richiesta, che si affiancherà ai contatti diretti da parte dei servizi.

La base di partenza, in entrambi i casi, sarà il database dei richiedenti, costituito nella scorsa primavera sulla base delle domande ricevute ma, chiaramente, le domande potranno essere presentate anche da altre persone o famiglie che, in questo momento, necessitano di un supporto economico.

Nei prossimi giorni, quindi, saranno comunicate nel dettaglio le modalità per fare richiesta e ottenere il contributo. L’erogazione dei buoni spesa, che vanno da un minimo di 150 a un massimo di 300 euro a richiedente e che possono essere usati per l’acquisto di generi alimentari e di beni di prima necessità, che avviene sulla base delle risorse stanziate dal Governo per questo scopo, si somma a una serie di attività che la Società della Salute mette in campo per contrastare l’impoverimento e la marginalità, causata anche dalla pandemia. Ai fondi stanziati per i buoni spesa, si uniranno altre risorse per progetti specifici che derivano dal fondo nazionale per le povertà e dal fondo sociale europeo.