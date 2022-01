Buoni spesa sulla tessera sanitaria elettronica: i cittadini potranno usarli a breve

È consultabile sul sito del Coeso Società della Salute, all’indirizzo www.coesoareagr.it, l’elenco dei negozi convenzionati in cui oltre 700 tra cittadini e famiglie residenti nell’area socio sanitaria Amiata Grossetana, Colline Metallifere e Grossetana, potranno spendere i buoni spesa assegnati per l’emergenza Covid-19, grazie al progetto “Sic – Servizi integrati per la cittadinanza più fragile colpita da Covid-19”.

Si tratta di una serie di interventi, finanziati dalla Regione Toscana tramite i fondi Por Fse, pensati per sostenere coloro che, con il perdurare della crisi sanitaria, sono in difficoltà economica e, tra questi, è prevista anche l’assegnazione di contributi economici. I buoni spesa sono stati assegnati alle persone che hanno presentato domanda la scorsa estate e che rispondevano ai requisiti previsti dal progetto.

La novità è che l’importo assegnato per i buoni spesa viene accreditato direttamente sulla tessera sanitaria dell’avente diritto che quindi può essere usata, negli esercizi convenzionati, come una vera e propria carta di pagamento. I cittadini selezionati stanno ricevendo proprio in questi giorni un messaggio che li informa dell’avvenuta attivazione dell’importo previsto sulla tessera sanitaria elettronica. Da quel momento, quindi, potranno scegliere in quale dei quaranta negozi fare la loro spesa. L’elenco degli esercizi convenzionati, inoltre, è destinato a crescere: sempre sul sito del Coeso Società della Salute si potrà consultare la lista aggiornata con le nuove adesioni.

Altra novità, che sarà attiva nel giro di qualche settimana, è la possibilità di pagare, con lo stesso metodo, anche le bollette delle utenze. Il soggetto gestore del servizio, Up Day, sta lavorando per la mappatura dei negozi interessati.

Tutti i cittadini interessanti, quindi, possono consultare il sito del Coeso per essere aggiornati sulle novità. Per informazioni è possibile rivolgersi anche al numero 0564.43921 o inviare una email a info@coesoareagr.it.