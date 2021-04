Buoni baby-sitting per i genitori che lavorano

L’Amministrazione comunale è al fianco delle famiglie con il progetto “Buono baby-sitting“, nell’ambito dell’emergenza legata al Coronavirus. Nei prossimi giorni verrà infatti pubblicato l’avviso per la presentazione delle domande.

Questo sostegno economico è pensato per i genitori lavoratori costretti a tenere i propri figli a casa e a rivolgersi, quindi, alle baby-sitter per accudirli. Il bonus potrà essere erogato nella misura massima di 100 euro settimanali per il periodo compreso tra gennaio e luglio 2021, per un importo totale che non potrà superare 1600 euro a nucleo familiare.

“Il nostro obiettivo – spiegano il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore alle Politiche sociali Mirella Milli – è sostenere i genitori lavoratori in difficoltà a causa delle chiusure scolastiche legate all’emergenza Covid-19 e delle repentine quarantene scattate nelle scuole per contenere il contagio, a cui si aggiunge la sospensione di molte attività culturali e ricreative destinate ai più piccoli. Vogliamo dare un aiuto concreto a tutti coloro che non possono contare su una rete familiare per l’assistenza ai bambini, trovandosi così costretti a ricorrere ai servizi di baby-sitting”.

I requisiti necessari sono: la presenza nel nucleo familiare di uno o più minori di età compresa tra 3 mesi e 10 anni (ultimo anno scuola primaria); essere genitori/affidatari/genitori adottivi (anche in caso di nucleo familiare monoparentale) lavoratori a tempo pieno, attualmente occupati sia nel pubblico che nel privato o detentori di partita Iva, in assenza di rete familiare; avere un’attestazione Isee in corso di validità e riferita al nucleo familiare richiedente inferiore a 35mila euro. Per l’erogazione del beneficio dovrà essere presentata idonea documentazione attestante l’avvenuta prestazione e il relativo pagamento a soggetti non componenti del nucleo familiare e ascendenti.