Emergenza Coronavirus, Buona Destra: “Solidarietà alle imprese, le istituzioni intervengano”

“‘Buona Destra’” esprime solidarietà e sostegno ai commercianti ed a tutte le categorie produttive maggiormente esposte agli effetti negativi del Covid-19“.

A dichiararlo, in un comunicato, è Jurij Di Massa, del comitato provinciale di Grosseto di “Buona Destra”, la neonata formazione politica fondata a Torino il 26 settembre scorso da Filippo Rossi, giornalista ed autore del testo “Dalla parte di Jeckyll: manifesto per una buona destra”.

“I comitati grossetani di ‘Buona Destra’ chiedono agli enti locali, in primis ai Comuni di Follonica e di Grosseto, ma anche alla Regione Toscana, di sostenere le imprese ed i lavoratori messi in ginocchio dai recenti eventi. ‘Buona Destra’ domanda la riduzione del 50% dei tributi, oneri e spese di concessione a beneficio di tutte le attività interessate dal Decreto Ristori. E’ necessario un maggiore impegno solidaristico delle amministrazioni a sostegno dei cittadini più svantaggiati dalle disposte chiusure, si ad alleviare la grave sofferenza economica delle imprese del nostro territorio – termina il comunicato -. Opportuna quindi una revisione dei bilanci comunali e regionali, per rivalutare le priorità di spesa e di investimento. Una politica di sgravi e tagli di spesa, potrebbe scongiurare il colpo di grazia per numerosi operatori economici maremmani.