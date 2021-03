BunnyFarfallino: ecco il coniglietto realizzato dalla Leniterapia per sostenere La Farfalla

“Con un’emozione speciale nel cuore, oggi vi presentiamo BunnyFarfallino, il coniglietto di Pasqua che ha una storia meravigliosa da raccontare“.

A dichiararlo è Roberto Martinelli, presidente de La Farfalla.

“Questo pupazzino, perfettamente decorato in ogni dettaglio, è stato realizzato a mano dagli ospiti e dagli operatori sanitari della Leniterapia dell’ospedale Misericordia di Grosseto – spiega Martinelli -. Se esiste un valore di un oggetto, questi coniglietti sono preziosissimi, perché raccolgono l’amore, la speranza, la cura e l’attenzione di tante persone che, nonostante la sofferenza, hanno scelto di dare e di donare il loro tempo e il loro impegno per un progetto più grande, sostenere la nostra Farfalla. BunnyFarfallino è disponibile con ovetti di cioccolato e un libro con un’offerta che parte da 15 euro“.

“Noi operatori della Farfalla non riusciamo a trovare le parole giuste per poter ringraziare le splendide persone che hanno lavorato per poter dare vita a BunnyFarfallino. Una cosa però la sappiamo bene: che la nostra Farfalla è al fianco di chi soffre ogni giorno e ogni volta con più impegno, più amore, più disponibilità – termina Martinelli -. Adesso tocca a voi. Chi riuscirà ad avere un BunnyFarfallino avrà con sé un oggetto prezioso che racconta l’amore per la vita. Informazioni e prenotazioni al numero 0564.450294“.