Bube & i Mazzacani della soffitta aprono la tournèe estiva al teatro di Roccastrada

Mercoledì 26 giugno, ore 21:15, con il patrocinio del Comune di Roccastrada, “Dietro le sbarre – sei storie, sei prigioni, dieci canzoni”, il concerto-spettacolo di Bube & i Mazzacani della soffitta, in scena al teatro comunale dei Concordi di Roccastrada.

“Dietro le sbarre” è un progetto musico/culturale che ha come tema principale la prigione, intesa essenzialmente come stato mentale. Lo spettacolo teatrale parte dal cd omonimo, un concept album in cui tutte le canzoni ruotano attorno ad un unico argomento, sviluppando complessivamente una storia. Sulle note drammaturgiche e musicali dello stesso Bube, lui e la sua band (Gabriele Bazzechi, Gianluca Ballerini, Simone Tompetrini, Maurizio Marini) presenteranno al pubblico un viaggio fatto di canzoni inedite (scritte dal cantautore maremmano) e brani della nostra tradizione popolare arrangiati in chiave contemporanea, intervallati da narrazioni, monologhi, provocazioni e slanci ironici.

Dopo il tutto esaurito alla prima agli Industri di Grosseto e visti l’entusiasmo e l’emozione dimostrati verso la sperimentazione rock-lirica “collaudata” da Bube, il Direttore artistico ha deciso di apportare qualche modifica alla scaletta per dare più spazio al tenore Federico Pistolesi, rivelazione per il pubblico e per la critica, ormai interprete fondamentale nel concerto.

Ogni prigione è introdotta da una narrazione (nel disco la voce narrante è quella dello scrittore Sacha Naspini), in scaletta quindici brani tra cui “Le Case del malcontento”, ispirato all’omonimo libro, “Registi e Plebei” singolo e video in uscita nei prossimi giorni e, in anteprima, “Via dagli occhi” ultimo inedito del cantautore maremmano che tratta il tema della violenza ed in particolare quella delle donne vittime di femminicidio, una canzone che come il progetto delle “Panchine Rosse” sostenuto dal Comune di Roccastrada vuole porre attenzione su un problema di dimensioni enormi.

L’ingresso allo spettacolo è gratuito.

Per avere info sulla band e sul progetto:

Pagine Facebook e Instagram di : Bube & i Mazzacani della soffitta