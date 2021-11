“Bread and roses – Storie di donne e lavoro”: lo spettacolo in scena nella sala Leopoldina

Sabato 20 novembre, alle 17.30 la sala Leopoldina del Teatro Fonderia Leopolda ospiterà la conferenza -spettacolo “Bread and roses – Storie di donne e lavoro“, con l’avvocata Marina Capponi, l’attrice Daniela Morozzi e la cantautrice Chiara Riondino.

L’evento è organizzato dal Comune di Follonica, dall’associazione Olympia De Gouges e dal punto di ascolto di Follonica, con la collaborazione della Commissione parità di genere, del coordinamento donne della Cgil Toscana e dall’associazione di cultura teatrale Lo stanzone delle apparizioni. L’evento è ideato dall’avvocata Marina Capponi e dall’attrice Daniela Morozzi, con musiche originali di Chiara Riondino.

Il titolo dello spettacolo è ispirato alla famosa frase pronunciata nel 1912 da Rose Schneiderman, leader femminista e socialista, durante un discorso in cui rivendicava il diritto di voto femminile di fronte ad una platea di suffragette a Cleveland. “Vogliamo il pane ma anche le rose” da allora è diventato uno degli slogan più importanti della lotta delle donne lavoratrici per avere pari diritti e dignità di una vita piena e rispettata, e ha ispirato una trasmissione radiofonica, che l’avvocata Marina Capponi e l’attrice Daniela Morozzi hanno ideato e realizzato in collaborazione con Cgil Toscana e Controradio nell’anno 2019-2020.

L’ingresso è gratuito (green pass obbligatorio). Per prenotazioni: cell. 333.9464021.