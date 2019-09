A Braccagni la quarta edizione dell’esposizione amatoriale canina e 1° trofeo “Asd Bau Parco”

Una giornata all’insegna del divertimento e della comune passione per i propri cani. Domenica a Braccagni, nel parco de “Gli Anta Aps” in via dei Garibaldini 42 (ex asilo), si svolgerà la quarta edizione dell’esposizione amatoriale che vedrà coinvolti tutti i cani, di razza e non. Un evento che, come nel passato, si svolgerà in un’atmosfera gioiosa.

La novità di quest’anno è che la tappa di Braccagni sarà quella finale del 1° Trofeo “Asd Bau Parco” e che ha visto quella precedente nello scorso mese di giugno in una partecipata manifestazione a Paganico. I requisiti per essere protaonisti dell’evento? La voglia di divertirsi e di conoscersi che accomuneranno gli accompagnatori ed i loro amici a quattro zampe. Sono i benvenuti tutti i cani: di razza e non, per trascorrere una giornata di divertimento. La manifestazione di Braccagni è inserita nel circuito Acsi e per questo le suddivisioni, indipendenti dal peso del cane, seguono gli standard dell’associazione. L’evento inizierà alle 9 di domenica mattina e per tutti i partecipanti e gli intervenuti. Dopo le selezioni della mattina ci sarà la possibilità di pranzare tutti insieme. Nel pomeriggio il gran finale con il “best in show”.