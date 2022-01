Aria più pulita e lotta all’inquinamento: in città e nelle frazioni nascono nuovi boschi urbani

Aria sempre più pulita per Grosseto e per le sue frazioni: sono circa 50 le nuove alberature che l’amministrazione comunale sta mettendo a dimora grazie a Sistema srl tra il centro abitato, Marina e Istia.

Le aree verdi sorgeranno a Grosseto, in piazza Bettino Craxi, a Istia, tra via San Sebastiano e via degli Olivi, e a Marina di Grosseto, tra via Torquato Tasso e via del Tombolo.

“Nelle aree saranno presenti numerose alberature ad alto fusto ed altre essenze arboree. Avremo così sul territorio nuovi polmoni verdi che contribuiranno a migliorare sensibilmente la qualità dell’aria e delle temperature, elementi indispensabili per la salute ed il benessere dei cittadini, con benefici evidenti sia sotto il punto di vista social, che economico e culturale – affermano il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore all’ambiente Simona Petrucci -. In particolare ringraziamo l’associazione balneari di Grosseto che ha donato gli alberi per la frazione marittima”.

“Si tratta inoltre di un grande passo in avanti verso il raggiungimento della carbon neutrality da noi prefissato – concludono sindaco e assessore –, a cui si aggiungono altri importanti finanziamenti legati alla realizzazione di boschi urbani vinti dal Comune di Grosseto che ci permetteranno di rendere la nostra città e le nostre frazioni sempre più green“.