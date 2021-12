20 borse di studio per gli studenti: ecco il bando del Comune

La Giunta comunale di Castiglione della Pescaia ha bandito un concorso per l’attribuzione di 20 borse di studio, per un importo complessivo di 8mila euro, da assegnare ai giovani studenti residenti nel Comune di Castiglione della Pescaia regolarmente iscritti all’anno scolastico 2021 – 2022 che frequentano il primo anno delle scuole secondarie di secondo grado nei comuni limitrofi e anche per coloro che seguono i corsi di laurea o di studio equipollenti sia in Italia che in Paesi appartenenti all’Unione Europea.

Le borse di studio sono state suddivise in 10 da 300 euro, a favore degli iscritti alla classe prima della scuola secondaria di secondo grado per i risultati conseguiti nell’anno scolastico 2020-2021 all’esame finale della scuola secondaria di primo grado, mentre le altre 10, di importo pari 500 euro ciascuna, saranno assegnate a quelli iscritti al primo anno di un corso di laurea in università statali o autorizzate a rilasciare diplomi di laurea riconosciuti dall’Unità europea per i risultati conseguiti nello scorso anno scolastico all’esame finale di maturità della scuola secondaria di secondo grado.

«Le difficoltà che vivono i nostri ragazzi – spiegano il sindaco Elena Nappi e la consigliera delegata alle politiche giovanili Jessica Biancalani – in questo momento così particolare, dove la pandemia sta continuando a condizionare i rapporti sociali tra coetanei e spesso anche con il normale accesso in classe, ci ha spinti a valorizzare e sostenere il profitto scolastico degli studenti e incoraggiare la prosecuzione agli studi con questa iniziativa, che farà emergere la meritocrazia valorizzando l’impegno profuso durante la loro attività scolastica».

«Ci auspichiamo – concludono Nappi e Biancalani – che le famiglie e gli studenti colgano l’opportunità offerte dalle borse di studio comunali. L’amministrazione crede fortemente nel valore dell’istruzione e nei principi di merito e cerchiamo in ogni modo di trasmetterli ai ragazzi incentivandoli e supportandoli, anche economicamente, nella prosecuzione dei loro percorsi di studi. Questo è un modo per stare vicini anche alle famiglie che negli ultimi due anni, con la pandemia ancora non sconfitta, sono state condizionate nella loro esistenza sia nella sfera lavorativa che in quella economica».

Per accedere alla borsa di studio gli studenti, al termine dello scorso anno scolastico, devono aver conseguito all’esame finale o al diploma una valutazione minima di 7/10 (scuola secondaria di primo grado) e 80/100 (scuola secondaria di secondo grado). Inoltre, non dovranno risultare beneficiari nell’anno scolastico 2021/2022 del contributo economico “Pacchetto Scuola” e si terrà conto sia del punteggio di merito, che della situazione reddituale del nucleo familiare.

La scadenza per la presentazione della domanda è fissata al 31 gennaio 2022 e dal sito istituzionale http://www.comune.castiglionedellapescaia.gr.it è già possibile scaricare la modulistica necessaria.