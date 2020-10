Educatore cinofilo: la Scuola cinotecnica offre borse di studio per partecipare al corso

Importante iniziativa della Scuola cinotecnica italiana.

La scuola, che ha base a Grosseto, apre le proprie porte agli under 40 che vogliano specializzarsi nel diventare educatore cinofilo. Saranno istituite 30 borse di studio rivolte a disoccupati o impiegati part-time alla data di inizio corso con età inferiore o pari a 40 anni.

Il costo del corso è di 2000 euro, ma chi accederà alla borsa di studio avrà un costo del corso ridotto a 700 euro (tutto incluso) e il pagamento sarà diviso in due tranche.

L’educatore cinofilo è una qualifica tecnica, rilasciata a persone che hanno ottenuto una formazione intesa come la pratica di insegnare ai cani e ai loro proprietari comportamenti utili a migliorare la loro relazione, anche in vista di un impiego in sport e attività di tipo ricreativo.

Il corso inizierà il 28 novembre ed i docenti del corso saranno professionisti del settore di caratura nazionale ed internazionale nei vari ambiti cinotecnici.

A fine lezioni, al superamento dell’esame, verrà rilasciato il diploma nazionale riconosciuto dal Coni, legalmente valido per la pratica di tecnico sportivo.

Il corso si terrà a Grosseto, alla Scuola cinotecnica italiana, dal 28 novembre, per 12 appuntamenti, con la formula del weekend. Le date: 28-29 novembre, 5-6 dicembre, 16-17 gennaio 2021, 13-14 febbraio 2021, 27-28 febbraio 2021, 13-14 marzo 2021, 27-28 marzo 2021, 10-11 aprile 2021, 8-9 maggio 2021, 22-23 maggio, 12-13 giugno 2021.

Per informazioni e iscrizioni è possibile chiamare i numeri 346.8015084, 366.4696499 oppure via mail all’indirizzo info@scuolacinotecnicaitaliana.it.