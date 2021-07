Borse di studio per i migliori studenti neo-diplomati: sono state offerte dal Rotary Club

Il Rotary Club di Pitigliano-Sorano-Manciano, su impulso del suo presidente dr. Francesco Rollo, ha istituito cinque borse di studio per gli studenti delle classi V dell’Isis “Zuccarelli” di Sorano per l’anno scolastico 2020-2021.

Infatti l’Isis “Zuccarelli”, nelle sue articolazioni di Sorano, Pitigliano e Manciano, ben rappresenta l’intero territorio di pertinenza del Rotary Club, che appunto ha nome di Pitigliano-Sorano-Manciano.

L’iniziativa è stata finalizzata ad incentivare e premiare il merito e l’impegno degli studenti che frequentano le ultime classi del territorio, valorizzando nel contempo l’attività didattica del corpo docente in questo anno scolastico così difficile per le conseguenze della pandemia da coronavirus.

E’ stata istituita una borsa di studio di 500 euro per ciascuno degli indirizzi di studio dell’Isis “Zuccarelli”: indirizzo tecnico-economico (Pitigliano), indirizzo professionale Socio-sanitario (Pitigliano), indirizzo tecnico-chimico (Manciano), Liceo scientifico (Manciano), Liceo linguistico (Sorano).

Secondo il regolamento emesso dal Rotary, ciascuna borsa di studio prevista per ogni indirizzo viene assegnata allo studente della classe corrispondente, che ha ottenuto il voto più alto all’Esame di Stato finale dell’anno scolastico 2020-2021. In caso di parità, viene presa in considerazione la migliore media dei voti di ammissione all’Esame di Stato. In caso di ulteriore parità sono prese in considerazione attestazioni di attività prestate presso associazioni di volontariato, assistenziali o di rilevanza sociale.

La commissione giudicatrice, nominata dal Rotary, presieduta dal prof. Angelo Biondi e composta da Pietro Bordo, Martina Nizzi, Emanuele Romagnoli e Rosemary Tripodi, ha nominato vincitori delle borse di studio gli studenti: Berna Benedetta per l’indirizzo economico di Pitigliano, Boggi Cristina per il Liceo linguistico di Sorano, Giusti Valentina per il Liceo scientifico di Manciano, Laurenti Tommaso per l’indirizzo industriale di Manciano, Lombrichi Flaviana per l’indirizzo professionale di Pitigliano.

L’assegnazione delle borse di studio è avvenuta il 2 luglio nella sede dell’Isis di Pitigliano. Erano presenti, per il Rotary Club, il presidente dr. Francesco Rollo, il prof. Angelo Biondi, i componenti della commissione giudicatrice, per la scuola erano presenti il dirigente scolastico Enzo Sbrolli, la vicaria Francesca Micci, i docenti coordinatori dei vari indirizzi, oltre agli studenti vincitori delle borse di studio e i loro genitori. Il dirigente Sbrolli, il èresidente Rollo e il prof. Biondi, nei loro interventi, hanno insistito sul “merito” come valore importante da incoraggiare e premiare, anche perché piuttosto trascurato nell’attuale società.