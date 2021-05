“La robotica nella gestione del nostro territorio”: il Polo tecnologico vince quattro borse di studio

Il Rotary Club Grosseto e l’Associazione rotariana Carlo Berliri Zoppi hanno consegnato quattro borse di studio agli studenti del Polo tecnologico Manetti Porciatti di Grosseto. Si tratta dei premi previsti dal concorso per la produzione di saggi inerenti il tema “La robotica nella gestione del nostro territorio”, localizzando elettivamente l’area di studio nella provincia di Grosseto.

Alla cerimonia erano presenti il presidente del Rotary Club Grosseto, Alessandro Cellini, il segretario dell’Associazione Carlo Berliri Zoppi, Pasquale Sposato, Barbara Chelli della commissione esaminatrice, Domenico Saraceno, in qualità di coordinatore del progetto, e la dirigente scolastica del Polo, Lucia Reggiani.

Saraceno e Sposato hanno spiegato le finalità del Rotary Club Grosseto e dell’Associazione Rotariana, indirizzate verso la promozione e il sostegno all’attività di studio e ricerca dei giovani studenti con l’obiettivo di favorire il processo di formazione delle nuove generazioni.

“Tale processo – ha aggiunto il presidente Cellini – si collega inoltre alla necessità di condurre studi sempre più approfonditi aggiornati e moderni sui vari aspetti che investono il territorio di riferimento e possono interessarlo ai fini dello sviluppo culturale ed economico”.

Soddisfazione, per l’attenzione mostrata verso la sua scuola, è stata espressa della dirigente scolastica, Lucia Reggiani: “E’ una giornata emozionante – ha confessato – e le emozioni sono il senso della vita. Fare, costruire e competere, rappresentano il modo giusto per migliorare e arricchirsi. Oggi, grazie al Rotary e all’Associazione Berliri Zoppi, ha vinto la scuola, perché ha avuto l’opportunità di parlare con il territorio. Ricordatevi sempre – rivolgendosi ai ragazzi – che partendo dalla scuola, ogni studente è destinato al successo nella professione e nella vita”.

I lavori, selezionati da una commissione di esperti e di esponenti del Rotary e dell’Associazione Berliri Zoppi, hanno visto primeggiare, aggiudicandosi 800 euro, Filippo Domenichini, dalla 5^ Informatica e Telecomunicazioni, che ha realizzato “bestfarm.com“. Si tratta di un interessante progetto di allestimento di una banca dati ampia e polivalente, capace di mettere in sinergia tutti i fattori dell’impresa agricola.

Secondo posto per il gruppo costituito dagli studenti della 4^ Elettronica ed Elettrotecnica, Alessandro Giannino, Fabio Rizzi ed Andrea Sugaroni (a loro sono andati 500 euro), che ha presentato “Potatura Smart”.

Terzo posto in ex aequo per Alessandro Manfucci, della 5^ Informatica e Telecomunicazioni, e per Niccolò Martiri e Giovanni Monfreda della 3^ Informatica e Telecomunicazioni. Il primo ha partecipato con il progetto “Sistema di segnalazione incendi”, mentre i ragazzi della terza hanno proposto “Home Gardens Manager”.

Alla cerimonia di consegna erano presenti anche i docenti Matteo Cesarani, Pasquale Lo Schiavo e Daniele Dattrino.