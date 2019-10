Il Comune consegna borracce riutilizzabili a studenti, professori e personale scolastico

Il Comune di Montieri donerà una borraccia riutilizzabile a tutti gli studenti che frequentano le scuole del territorio, ai professori ed al personale in servizio presso gli istituti.

“Nei prossimi giorni comunicheremo le date nelle quali la consegna verrà effettuata e stiamo pensando di realizzarla nel contesto di una mattinata dedicata all’ambiente ed all’uso consapevole delle risorse – spiega il sindaco Nicola Verruzzi -. La plastica ci sta letteralmente invadendo; si calcola che l’80% dei rifiuti in mare siano di materiale plastico. Non è più rimandabile perciò una seria battaglia contro la cultura del’usa e getta che sta dominando il nostro tempo“.

“E il Comune di Montieri, per tutto quello che in questi anni ha fatto su queste tematiche, non poteva sottrarsi da questo ulteriore impegno e da questo messaggio da veicolare ai propri giovani – continua il sindaco -. Sono i giovani che debbono farsi portatori, come peraltro stanno facendo, di battaglie che sono dirimenti per la nostra società e per il nostro futuro e che hanno il dovere di tradurre nelle proprie famiglie i messaggi di cui la scuola e le istituzioni sappiano farsi portatori“.

Grande soddisfazione anche da parte dell’assessore alla pubblica istruzione Massimo Biagini, che ha seguito da vicino il progetto.

“È nei più piccoli, nei giovani, che deve essere piantato il seme del cambiamento verso una società che diventi consapevole della finitezza delle risorse a disposizione e dei grandi stravolgimenti climatici che stiamo attraversando; senza un radicale cambio di rotta si mette a rischio il futuro e perciò i nostri giovani, ai quali il futuro appartiene, sono chiamati ad un ruolo di assoluti protagonisti e di primi attori di un cambiamento che dovrà essere epocale – spiega Biagini -. Il progetto rappresenta un altro passaggio fondamentale nel piano di azioni per il clima e l energia che hanno portato nei giorni scorsi il Comune ad avviare l’iter per sottoscrivere il patto europeo dei sindaci per il clima e l’energia“.