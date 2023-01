“Born to Dance”: 50 ballerini protagonisti dello spettacolo al Teatro Moderno

Sabato 21 gennaio, alle 21.30, al Teatro Moderno di Grosseto l’Asd Odissea 2001 presenta lo spettacolo di ballo “Born to Dance“.

L’evento, realizzato e prodotto dall’associazione con il patrocinio del Comune di Grosseto, vedrà alternarsi in pista circa 50 ballerini, un corpo di ballo che spazia dalle atmosfere latineggianti e caraibiche alla break dance e all’eleganza delle danze standard, per poi passare a show dedicati al cinema e alla tv. Il tutto per la durata di circa 1 ora e 45 minuti, senza interruzione, con musiche e costumi curatissimi.

Lo stesso spettacolo ha avuto un grande successo in tutta la Toscana e non solo, avendo fatto tappa per ben 2 volte in Calabria, oltre ai 4 sold-out fatti registrare per altrettanti anni consecutivi 4 proprio al Teatro Moderno di Grosseto. La scuola di Odissea 2001, con molteplici sedi presenti su 6 province e numerosi allievi a partire dai bambini di 4 anni fino agli adulti over 70 anni, è una realtà con oltre 35 anni di attività.

“L’Asd Odissea 2001 – commentano il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna, l’assessore allo sport, onorevole Fabrizio Rossi, e l’assessore alla cultura, Luca Agresti – è pronta per tornare a offrire ai grossetani un intrattenimento di alto livello, come del resto sempre fatto durante tanti anni di attività. Ringraziamo il presidente Andrea Piccioli e tutti gli organizzatori di ‘Born to Dance’, che come Comune siamo orgogliosi di patrocinare. Vi aspettiamo sabato al Teatro Moderno“.

“Dopo lo stop forzato dalla pandemia – afferma il presidente dell’Asd Odissea 2011, Andrea Piccioli – finalmente ritorniamo al Teatro Moderno questo sabato, con il nuovo show ma con il vecchio e straripante carico di entusiasmo e di energia, vogliosi di tornare a calcare questo importante palco per dare agli spettatori uno spettacolo indimenticabile“.

È possibile ottenere i biglietti in prevendita nella sede in via Zaffiro 13. Per maggiori informazioni, inoltre, è consultate la pagina Facebook “Born To Dance Show”.