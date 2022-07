“Borghi e bici”: ecco il progetto sul cicloturismo che svela le bellezze della Maremma – VIDEO

Un altro cicloviaggio per “Borghi e bici“, il progetto sul cicloturismo ideato dal ciclista e blogger Stefano Farinelli e in questo episodio promosso dall’ambito turistico Maremma Toscana Sud, in collaborazione della Fiab di Grosseto.

Stavolta protagonisti del videoreportage in sella alle due ruote sono i borghi di Manciano e Capalbio. Insieme al suo staff, Farinelli racconta le bellezze di Manciano e di Capalbio mentre pedala lungo le strade, con un’action camera e con le riprese panoramiche fatte con il drone.

“Un percorso esperienziale, potremmo definirlo – spiega l’ideatore di ‘Borghi e bici’ Farinelli –, che racconta i luoghi da un’angolatura naturalistica, turistica ed enogastronomica, dal punto di vista del ciclista. Tra Manciano e Capalbio esistono percorsi naturalmente disposti per lo sport del ciclismo, strade da attraversare in lungo e largo con panorami mozzafiato, salite, pendenze e dislivelli che fanno innamorare il cicloamatore. La Maremma del sud, così, sarà promossa sui canali social istituzionali dei Comuni, dei media locali e su Bike Channel”.

“L’amore per queste terre – spiegano le amministrazioni comunali di Manciano e Capalbio – va sostenuto, promosso e valorizzato. Ben vengano progetti come questo, che svelano le bellezze della Maremma fuori dei confini provinciali e regionali”.