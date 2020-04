Emergenza Coronavirus, Booking Follonica: “Fare rete per promuovere il territorio”

“Le difficoltà che viviamo come conseguenza del Covid-19, in prossimità della stagione estiva, hanno in parte determinato il tavolo voluto dal Commissario prefettizio dottor Tortorella, tavolo che rappresenta un punto fermo di collaborazione tra operatori dei vari settori economici e l’amministrazione da lui rappresentata in questo momento“.

A dichiararlo, in un comunicato, è l’associazione Booking Follonica.

“Non è passato inosservato l’impegno che il Commissario sta mettendo nel ruolo che ricopre a Follonica, oltre il tempo che pensava di rimanere e oltre il coronavirus – continua la nota -. Siamo tutti vittime di questa pandemia che ha stravolto le nostre vite e da qui dovremmo ripartire: non ci sono realtà economiche esonerate dai danni che ne conseguono e non serve fare le corse per arrivare primi. Per questo ci auguriamo che davvero parta da qui una collaborazione in favore di tutta la città e non dei singoli settori, già ampiamente e giustamente rappresentati nelle sedi opportune”.

“Purtroppo molto non dipende da noi, non è questa una situazione dove la politica potrebbe fare qualcosa di diverso; ma la differenza la possiamo fare noi stringendoci insieme, allontanando gli individualismi e pensando in modo complessivo. Per questo l’associazione auspica il proseguo dei tavoli di lavoro anche dopo il periodo di commissariamento e dopo il Covid-19, se mai ci sarà un ‘dopo’ oppure solo un ‘mentre’. Non lo sappiamo, ma possiamo sapere cosa fare se solo mettessimo in campo le nostre potenzialità e le nostre capacità – sottolinea il comunicato -. Pertanto vogliamo invitare tutti a collaborare in modo concreto, a pensare in modo positivo e a promuoverci come territorio: noi stiamo cercando di farlo rendendoci conto per esempio che, nel bene e nel male, questa parte di Toscana che non è densamente abitata, in questo momento potrebbe rappresentare un valore aggiunto rispetto ad altre località. Insomma, cerchiamo le nostre peculiarità e facciamone un cavallo di battaglia, facciamoci venire qualche idea innovativa, semplice, che non richieda sforzi economici che ora non sarebbe possibile sostenere”.

“Anche se non abbiamo un sindaco politico, abbiamo al nostro fianco una persona disponibile e professionalmente preparata, cosa non scontata – termina la nota –; siamo certi che, con queste premesse e la nostra volontà collaborativa, potremmo avere dei buoni risultati“.

Ecco gli iscritti a Booking Follonica: