Bonus idrico integrativo: pubblicato il bando del Comune, ecco come richiederlo

Il Comune di Massa Marittima ha pubblicato il bando per il bonus sociale idrico integrativo rivolto ai nuclei familiari in condizioni di disagio economico, i quali possono richiedere l’agevolazione tariffaria a carattere sociale del servizio idrico integrato per l’abitazione di residenza.

La misura del bonus si baserà sulla spesa idrica sostenuta nell’anno solare precedente e verrà erogata dal gestore – Acquedotto del Fiora SpA – direttamente nella bolletta dell’utenza idrica domestica detraendo l’importo del bonus.

“Si tratta di un aiuto importante che arriva dall’autorità idrica per le famiglie più bisognose – commenta il sindaco Marcello Giuntini –. Nel 2020 nel territorio comunale sono stati erogati bonus per oltre 13mila euro a 67 nuclei familiari rimborsando il 100 per cento della spesa sostenuta dagli stessi l’anno precedente“.

Il “Bonus sociale idrico integrativo” è rivolto ai nuclei familiari residenti con Isee fino a 12.500 euro, elevato a 20.000 per le famiglie con almeno quattro figli minori a carico.

La domanda con la documentazione allegata deve pervenire entro e non oltre le ore 12 del 25 giugno 2021 e può essere inviata tramite Pec alla casella di posta elettronica comune.massamarittima@postacert.toscana.it, o con raccomandata con ricevuta di ritorno all’indirizzo “Ufficio Segreteria – Settore 1, Comune di Massa Marittima, Piazza Giuseppe Garibaldi, 10, 58024 – Massa Marittima (Gr)”.

Il bando completo è consultabile al seguente link: https://www.comune.massamarittima.gr.it/assegno-di-maternita/bonus-sociale-idrico-integrativo/.