Bonus idrico integrativo 2020, il bando del Comune di Grosseto

Sono aperti i termini per richiedere l’agevolazione tariffaria idrica per il 2020. I moduli per fare domanda sono disponibili online sul sito del Comune nelle sezioni Servizi – Contributi e Novità e all’Ufficio relazioni con pubblico in corso Carducci 1/A-3, aperto nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13, il martedì e il giovedì anche dalle 15 alle 17.30, il sabato dalle 9 alle 12.

Le domande devono essere presentate entro il 9 luglio con una delle seguenti modalità:

– a mano, all’ufficio del Servizio sociale in via degli Apostoli, 11 previo appuntamento telefonico (tel. 0564/488854 – 862)

– con raccomandata A.R all’indirizzo: Comune di Grosseto – Servizi sociali e sport – Bando Acquedotto – piazza Duomo, 1 – 58100 Grosseto;

– per posta certificata (Pec) all’indirizzo:comune.grosseto@postacert.toscana.it

purché l’invio sia effettuato da una casella di posta elettronica certificata (Pec) le cui credenziali siano corrispondenti all’intestatario della domanda.

Info: ufficio Servizi sociali tel. 0564/488862 (dal lunedì al giovedì dalle 8.30 alle 12.30).

“Siamo soddisfatti per questo risultato che registra un ulteriore miglioramento rispetto al passato – spiegano il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore alle Politiche sociali Mirella Milli -; infatti grazie alla buona gestione del bonus e delle pratiche da parte degli uffici comunali, l’Autorità idrica ha riconosciuto al Comune per il 2020 maggiori risorse da mettere a disposizione per i cittadini. In più abbiamo alzato il tetto Isee per le fasce previste. Piccole migliorie che andranno a beneficio di sempre più persone in stato di bisogno”