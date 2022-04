Bonus idrico, pubblicato il bando del Comune: come presentare domanda

E’ stato pubblicato il bando del Comune di Monte Argentario per la concessione di agevolazioni economiche sulla tariffa del servizio idrico. C’è tempo fino al 17 giugno 2022 per presentare domanda per chiedere l’assegnazione delle agevolazioni per l’anno 2022

Può fare richiesta del bonus integrativo uno dei componenti del nucleo Isee al cui interno risulta essere l’intestatario dell’utenza diretta e laddove sia garantita la coincidenza della residenza anagrafica dell’intestatario del contratto di fornitura idrica con l’indirizzo di fornitura del medesimo contratto; del nominativo e del codice fiscale dell’intestatario del contratto di fornitura idrica con il nominativo di un componente il nucleo Isee.

Per l’ammissione alle agevolazioni è inoltre necessario il possesso dei requisiti specificati nel bando, tra questi: attestazione Isee in corso di validità non superiore a € 8.380,35 per famiglie a basso reddito; fino a € 20.000,00 per famiglie con nuclei familiari di 5 o più componenti; nuclei con presenza di soggetto con handicap L. 104; nuclei con componente con patologie gravi certificate che necessitino un significativo maggior utilizzo di acqua.

Bando e modello di domanda sono disponibili sul sito istituzionale del Comune.