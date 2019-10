Bonus sulle bollette dell’acqua, il Comune riapre il bando: come fare domanda

Il Comune di Magliano informa che sono stati riaperti i termini per la presentazione delle domande dirette alla concessione del bonus sociale idrico integrativo in favore delle utenze deboli per l’anno 2019.

Si potrà presentare domanda per le utenze domestico residenti dirette o indirette (condominiali) da parte di soggetti appartenenti a nuclei familiari con un indicatore della situazione economica equivalente (Isee) inferiore a 8.380,35 euro, elevabile fino a 20.000,00 euro in presenza di particolari condizioni.

Le domande di partecipazione, compilate su appositi modelli e complete della documentazione richiesta, dovranno pervenire all’Ufficio protocollo del Comune di Magliano entro il 22 novembre 2019 (farà fede unicamente la data di arrivo al protocollo).

La documentazione è consultabile e/o scaricabile dal sito internet del Comune di Magliano, alla sezione “Amministrazione Trasparente” – “Bandi di concorso”. Informazioni ai numeri 0564.593440 oppure 0564.593431