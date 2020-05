Il Comune eroga il Bonus bebè 2020: ecco i requisiti per partecipare al bando

Il Comune di Santa Fiora, tramite il Cosvig, per sostenere le famiglie, eroga il Bonus bebè 2020 che prevede la possibilità di richiedere un contributo economico per i bambini nati o adottati dal primo gennaio 2019 al 31 dicembre 2020, in nuclei familiari con almeno un genitore residente nel territorio comunale.

Il bando a sportello resta valido dalla pubblicazione fino alla scadenza fissata per le ore 12 del 15 gennaio 2021, salvo esaurimento dei fondi disponibili.

Il contributo concesso ai soggetti ammissibili, secondo i requisiti previsti dal bando, ammonta ad un massimale di 1500 euro per ciascun minorenne avente diritto. La dotazione finanziaria complessiva è di 20mila euro.

La domanda, compilata sugli appositi moduli allegati al bando, dovrà essere corredata della copia fotostatica del documento di identità del richiedente o permesso di soggiorno; certificazione Isee in corso di validità; dichiarazione del consenso ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e dell’art. 13 Gdpr (Regolamento UE 2016/679) inerenti alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento e la tutela dei dati personali.

La richiesta di contributo con tutta la documentazione allegata dovrà essere recapitata esclusivamente secondo una delle seguenti modalità: posta certificata all’indirizzo posta@pec.cosvig.it e, per i soli richiedenti senza pec, a mezzo di posta raccomandata con avviso di ricevimento o tramite corriere in busta chiusa, inviando all’indirizzo “COSVIG scrl, via Vincenzo Bellini 58, 50144 Firenze”.

Nell’oggetto deve essere riportata la seguente dicitura: “Santa Fiora bando 2020 bonus bebè”.

Il bando e il modulo di domanda sono pubblicati al seguente link: https://www.cosvig.it/bando/bando-concessione-contributo-bonus-bebe-comune-santa-fiora-annualita-2020/.