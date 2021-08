Emergenza covid: il Comune stanzia 19mila euro per il bonus alimentare

La giunta comunale di Magliano in Toscana ha approvato il nuovo disciplinare per l’assegnazione del bonus alimentare per le persone o le famiglie in condizione di difficoltà legate all’emergenza Coronavirus.

“Abbiamo previsto 19mila euro totali da dedicare al bonus – afferma la vicesindaco e assessore al bilancio Mirella Pastorelli -: si tratta di un nuovo intervento in ambito sociale che siamo sicuri possa dare un aiuto a chi è in difficoltà. L’avviso è stato pubblicato sul sito del Comune e vi sono riportati i criteri, le modalità e i termini di assegnazione“.

Le domande potranno essere presentate via pec o mail o di persona all’ufficio protocollo da domani al 25 settembre.

“Invitiamo tutti i cittadini che ne hanno diritto a presentare la domanda – conclude il sindaco Diego Cinelli -. L’amministrazione ha compiuto con convinzione questo nuovo sforzo in favore di chi è in difficoltà“.