Travale, bonificata l’area in cui è stata trovata una bomba: “Lo svolgimento della fiera è salvo”

“Si può dire che neppure la bomba fermi la fiera di Travale che, lo ricordiamo ancora una volta, rappresenta un evento di grande prestigio e di valorizzazione del territorio e delle sue tradizioni oltre che la più antica rassegna zootecnica delle Colline Metallifere“.

A dichiararlo è il sindaco di Montieri, Nicola Verruzzi.

“Infatti, questa mattina, in tempi record, hanno avuto luogo le opere di bonifica dell’area ad opera del corpo specializzato degli artificieri accorsi sul posto e l’ordigno è stato fatto brillare in loco, consentendo in questo modo l’accesso alla zona e la ripresa immediata dei lavori di preparazione – spiega il sindaco -. Dopo giorni di apprensione e di lavoro volti a risolvere un problema serio ed inaspettato in tempi brevissimi e che soprattutto permettessero di non dover rimandare, o peggio, annullare l’evento, è questo il momento dei ringraziamenti”.

“In primis, al comandante della stazione dei Carabinieri di Montieri, al Maggiore della Compagnia dei Carabinieri di Follonica, alla Prefettura di Grosseto, al reparto artificieri supportato da personale medico; soltanto grazie ed in virtù di una stretta e proficua collaborazione istituzionale si è potuto cogliere un risultato di questa portata in questi termini – continua Verruzzi -. Ringraziamo altresì la struttura ed i dipendenti del Comune di Montieri, la Misericordia di Massa Marittima, le associazioni, Terra Nostra e Att Travale, che insieme all’amministrazione comunale di Montieri organizzano l’evento, la ditta 2G di Sorano e tutti coloro i quali stanno lavorando e continueranno nei prossimi giorni per regalare al territorio una manifestazione importante ed imperdibile con un programma ancora più ricco“.

Appuntamento dunque confermato per venerdì 13, sabato 14 e domenica 15 settembre a Travale.