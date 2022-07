19 bombe a mano della Seconda Guerra mondiale ritrovate da un Carabiniere: ecco dove

Nei giorni scorsi, un Carabiniere libero dal servizio, ha notato nella zona di Fosso Soline, nel comune di Scarlino, la presenza di oggetti di metallo tondeggianti, arrugginiti dal tempo e dalle intemperie: quello che con ogni probabilità poteva essere un residuato bellico.

Dopo aver effettuato la dovuta segnalazione, il sito è stato ispezionato da militari dell’Esercito, precisamente dagli effettivi al 2° Reggimento Genio Pontieri di Piacenza, che hanno stabilito che si trattava di granate, in tutto 19, del tipo “a frammentazione”, di fabbricazione inglese, risalenti al secondo conflitto mondiale e generalmente note come bombe “ananas”.

E’ probabile che quelle armi siano state appositamente abbandonate in quel luogo impervio, nel corso del conflitto, e che siano rimaste lì per tutti questi anni. Non è possibile tuttavia chiarire se qualcuno abbia raggruppato lì gli ordigni, dopo averli rinvenuti sparsi nei terreni circostanti.

Ad ogni modo, una situazione di pericolo per l’incolumità delle persone, per cui i Carabinieri della locale Stazione hanno provveduto a delimitare l’area, attivando nel contempo il piano di rimozione e bonifica, coordinato dalla Prefettura di Grosseto.

Il tutto è stato portato a compimento questa mattina, quando i militari del 2° Reggimento Genio Pontieri di Piacenza hanno prelevato le 19 bombe a mano, trasportandole poi in una località individuata in precedenza per farle infine brillare.