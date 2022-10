Bomba della seconda guerra mondiale ritrovata in un torrente

Un ordigno bellico risalente alla seconda guerra mondiale è stato rimosso questa mattina.

Si trattava di una bomba da mortaio da 81 millimetri, di fabbricazione americana, ed è stata notata sul letto, asciutto, del torrente Saio, nella frazione di Travale, nel comune di Montieri. All’atto del rinvenimento, i Carabinieri sono intervenuti per isolare l’area e metterla in sicurezza, avviando successivamente la procedura finalizzata alla rimozione dell’ordigno. Le attività sono state svolte nell’ambito del piano coordinato dalla Prefettura di Grosseto, che, ricevuta la segnalazione, ha attivato personale militare del 2° Reggimento Genio Pontieri dell’Esercito Italiano, di stanza a Piacenza.

I Carabinieri avevano ricevuto la segnalazione nella serata di alcuni giorni fa, intervenendo subito sul posto per mettere in sicurezza l’area che, seppure non vicina alle abitazioni, si trova comunque in un punto critico, perché poco distante ci sono ben due centrali geotermiche. Proprio per questo, era stato tempestivamente richiesto l’intervento degli artificieri e, fino al loro arrivo, i militari dell’Arma hanno vigilato costantemente la zona, non nuova a ritrovamenti di questo tipo.

Le operazioni di bonifica sono andate a buon fine e l'area è stata nuovamente resa accessibile.

"I lunghi periodi di siccità di questi mesi hanno fatto sì che venisse alla luce nel letto del torrente Saio un ordigno risalente alla seconda guerra mondiale, nella fattispecie nella frazione di Travale, nel comune di Montieri – si legge in una nota del 2° Reggimento Genio Pontieri di Piacenza –. Il personale della locale stazione Carabinieri ha recintato la zona interessata e segnalato prontamente la presenza dell'ordigno bellico alla Prefettura in attesa dell'intervento del personale specializzato dell'Esercito. In mattinata, un team di artificieri del 2° Reggimento Genio Pontieri è intervenuto ed ha provveduto a neutralizzare la minaccia. La bomba da mortaio da 81 millimetri, che era posta non molto distante da due centrali geotermiche dell'Enel, è stata spostata in massima sicurezza in un'area idonea poco distante, dov'è stata fatta brillare. Sul posto, un'ambulanza con personale della Croce Rossa Italiana ha garantito l'assistenza sanitaria. Quotidianamente gli specialisti del Genio intervengono su tutto il territorio per rimuovere la minaccia degli ordigni bellici che, nonostante il trascorrere del tempo, rimane sempre alta".