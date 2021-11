Consorzio di Bonifica, in consegna il bollettino: ecco come pagare il contributo

E’ in consegna agli utenti il bollettino per il pagamento del contributo consortile da destinare al Consorzio di Bonifica 6 Toscana Sud.

Per gli importi inferiori a 100 euro è prevista un’unica soluzione, da pagare entro il 31 dicembre; per gli importi superiori è possibile scegliere un pagamento singolo, sempre entro il 31 dicembre, oppure due rate, la prima in scadenza il 31 dicembre e la seconda in scadenza il 28 febbraio.

Il contributo consortile, come stabilito dalla Regione Toscana, è pagato da tutti i proprietari di terreni e abitazioni e serve a finanziare gli interventi messi in atto dal Consorzio di Bonifica 6 Toscana Sud nelle province di Grosseto e Siena, indispensabili per tutelare l’ambiente e contenere il rischio allagamenti in un’area geografica di 612.000 ettari con 8.836 chilometri di corsi d’acqua.

Per portare avanti il suo lavoro Cb6 utilizza 18 impianti idrovori e 112 mezzi tra escavatori, trattori, autocarri e macchine. Sono 16 i grandi progetti in corso di esecuzione per la costruzione di opere idrauliche: quest’anno sono stati inaugurati il nuovo impianto di derivazione del fiume Ombrone a Ponte Tura e il ponte sul torrente Trisolla, nelle prossime settimane toccherà al ponte sul torrente Spagnola.

Il Consorzio di Bonifica 6 Toscana Sud si occupa anche di 3.300 ettari di terreno agricolo irrigato con un moderno impianto: 861 sono gli operatori economici che collaborano con l’ente, 600 i cittadini e le aziende agricole che utilizzano l’acqua del Consorzio per garantire produzioni di qualità. Cb6 impiega 39 tecnici che progettano gli interventi e le nuove opere e 49 operai che giornalmente sono impegnati sul territorio. Ogni anno ci sono investimenti per 12 milioni, finanziati esclusivamente con il contributo di bonifica, strumento diretto di tutela del territorio.

Come chiedere informazioni

A Grosseto gli uffici in via Ximenes 3 e a Siena in via Leonida Cialfi 23 sono aperti: è necessario prendere un appuntamento contattando il numero telefonico 0564.22189 o direttamente sul sito https://cb6toscanasud.it/prenotazioni.

Per qualsiasi problematica, per avere indicazioni sul pagamento del contributo consortile o per ogni altra esigenza, sono sempre attivi i canali diretti di Cb6: telefono 0564.22189; fax 0564.20819; e-mail catasto@cb6toscanasud.it; bonifica@pec.cb6toscanadud.it.