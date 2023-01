Servizi scolastici di mensa e di trasporto: inviati alle famiglie i bollettini PagoPa

Il Comune di Manciano ha inviato, tramite e-mail alle famiglie interessate, i bollettini PagoPa per il pagamento dei servizi scolastici di mensa e di trasporto.

La piattaforma PagoPa è prevista all’articolo 5 del Codice amministrazione digitale di cui al D. Lgs 82/2005 e sono tenute ad aderire al sistema di pagamento PagoPa (ai sensi del combinato disposto dell’art. 2, comma 2 del Cad e dell’articolo 15, comma 5bis, del D.L. 179/2012) tutte le pubbliche amministrazioni che devono utilizzarlo in via esclusiva, dismettendo altri sistemi di pagamento in incasso.

Anche il Comune di Manciano è interessato dal processo di digitalizzazione dell’ente e, in un’ottica di risparmio e di rispetto per l’ambiente, i genitori riceveranno il bollettino tramite posta elettronica. L’ufficio Servizi scolastici del Comune resterà a disposizione per eventuali chiarimenti.