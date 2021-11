Tari, in arrivo le bollette. Casamenti: “Agevolazioni per famiglie e imprese”

In questi giorni stanno arrivando ai cittadini del Comune di Orbetello le comunicazioni per il pagamento della Tari 2021, la cui prima rata scade il 16 novembre (in totale sono 5 rate).

“Come promesso dalla nostra amministrazione comunale ci sono importanti diminuzioni della tassa dei rifiuti sia per molte attività che per le abitazioni. Per quanto riguarda le attività economiche – spiega il sindaco Andrea Casamenti nel dettaglio –, le diminuzioni in percentuale sono: associazioni e luoghi di culto -12,32%; cinema -13,10%; negozi di abbigliamento, calzature, librerie, cartoleria, ferramenta -11,52%; negozi di tende, tessuti -8,93%; attività artigianali, parrucchieri, barbieri, estetisti -9,39%; ristoranti, trattorie, pub, pizzerie -9,19%; birrerie -11,03%; bar e pasticcerie -8,82%; pescherie, fiori e piante, pizza al taglio, ortofrutta -8,24%; discoteche -12,51%. Per le altre attività la tariffa non subirà aumenti”.

“Per quanto riguarda invece le diminuzioni in percentuale delle abitazioni – termina il sindaco –: nucleo di 1 componente, abitazione di 100 m2 -17,3%; nucleo di 1 componente, abitazione di 70 metri m2 -14,6%; nucleo di 1 componente, abitazione di 50 m2 -10,3%; nucleo di 2 componenti, abitazione di 100 m2 -9,6%; nucleo di 2 componenti, abitazione di 70 mm2 -5%; nucleo di 2 componenti, abitazione di 60 m2 -3%; nucleo di 3 componenti, abitazione di 100 m2 -7,8%; nucleo di 3 componenti, abitazione di 70 m2 -2,8&; nucleo di 4 componenti, abitazione di 100 m2 -8,1%; nucleo di 5 componenti, abitazione di 100 metri -3%“.