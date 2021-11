“Bobo nel purgatorio della politica”: incontro con il vignettista Sergio Staino in biblioteca

Sabato 13 novembre, alle 17, alla biblioteca comunale di Massa Marittima, incontro con il vignettista Sergio Staino, dal titolo “Bobo nel purgatorio della politica“. L’evento rientra nell’ambito della mostra “L’ombra di Dante” organizzata per l’anno dantesco, in biblioteca, dall’associazione culturale Art@ltro Aps, in collaborazione con il Comune di Massa Marittima e curata da Costanza Soprana. In questa mostra espone, insieme agli altri artisti, Sergio Staino con lo stendardo dal titolo “Rosso è il colore di speme e anco d’amore“.

Sergio Staino sarà intervistato da Lamberto Giannini, filosofo, pedagogista e docente di storia e filosofia al Liceo scientifico Enriques di Livorno, regista della compagnia teatrale Mayor Von Frinzius, nonché autore di diverse pubblicazioni e ideatore del progetto YouTube “Lambe Canale”.

“E’ un onore ospitare a Massa Marittima un artista del calibro di Sergio Staino – afferma Irene Marconi, assessore comunale alla Cultura -, un intellettuale impegnato che attraverso la satira politica ha contribuito a creare una coscienza civile nel nostro Paese. Per la biblioteca comunale ‘Gaetano Badii’ questo è il modo migliore per iniziare una stagione autunnale ricca di eventi che delineano un’offerta culturale sempre innovativa e attenta alla qualità. Ringrazio l’associazione ArtAltro, che ha promosso l’originale mostra a tema dantesco, per interpretare l’opera e la figura di Dante Alighieri secondo una visione contemporanea.”

Sergio Staino nell’occasione parlerà anche del suo libro pubblicato nel 2021 dal titolo “Storia sentimentale del Pci (anche i comunisti avevano un cuore)“, edizioni Piemme.

Il libro

Sergio Staino è uno dei più importanti vignettisti italiani. Attraverso la sua creatura di fantasia, Bobo, il personaggio panciuto, scettico, amletico, ironico, prototipo di un certo tipo di comunista, ha raccontato i passaggi fondamentali della storia del Pci, gli snodi cruciali, le battaglie campali, gli errori madornali e le ipocrisie. Dalle campagne toscane del secondo dopoguerra, in cui avviene la sua formazione politica, fino ad oggi, alla tanto odiata età del populismo, quello di Sergio Staino è un viaggio nella sua memoria che tiene dentro tutto: Togliatti e Berlinguer, Brecht e Che Guevara; l’Unione Sovietica e la Cina; le differenze tra il comitato centrale del partito e le masse, sempre indomite e pronte alla rivoluzione; gli anni a «l’Unità» di Macaluso, il crollo del muro di Berlino e la fine del mondo comunista. E soprattutto aneddoti sconosciuti ai più, vicende personali e riflessioni a voce alta. La sua storia sentimentale è una lettura moderna e ripensata di tutto ciò che è stato e ciò che poteva essere. Un atto d’amore verso un’idea che non tramonta e che seppur in forme diverse chiede ancora conto alle società di oggi e di domani.

Per partecipare all’incontro è obbligatorio il Green Pass. Ingresso libero. Informazioni: e-mail prestito.biblio@comune.massamarittima.gr.it, tel. 0566.906290.