“Blues Night”: torna il concerto per aiutare la Fondazione Il Sole

Dopo due anni di stop forzato dovuto alla pandemia, venerdì 5 agosto, alle 21.30, torna la “Blues Night” organizzata dalla Fondazione Il Sole per raccogliere fondi da destinare alle proprie attività.

Quest’anno a essere protagonista sul palco del San Rocco Festival, organizzato a Marina di Grosseto, sarà Fabio Treves, soprannominato il Puma di Lambrate, portavoce del verbo blues e inventore di “Blues alle masse”. Considerato il padre della musica del diavolo in Italia.

La sua armonica ed i suoi baffoni sono ormai un marchio di fabbrica inconfondibile nel panorama della musica. Con caparbietà e dedizione assoluta ha dedicato l’intera esistenza al blues diventando uno dei personaggi italiani più rappresentativi e significativi di questo genere musicale, oltre ad essere un importante punto di riferimento per la grande famiglia del blues internazionale.

Ad accompagnarlo sul palco ci sarà l’inseparabile Treves Blues Band, fondata nel 1974, composta, oltre che dal Puma (armonica e voce), da Alex “Kid” Gariazzo (chitarra e voce), Massimo Serra (batteria) e Gabriele “Gab” Dellepiane (basso). Alle 21.30 la serata sarà aperta dal Tito Blues Band, rodato trio blues di ottimi musicisti maremmani, composto da Gabriele “Tito” Capaccioni (voce, chitarra, armonica), Alessandro “Zibo” De Maio (basso, cori) e Marco Donati (batteria).

«Ringraziamo la presidente della Pro Loco di Marina e Principina, Loretta Teresini, e il deus ex machina del San Rocco Festival, Giorgio Zorcù – spiega il presidente della Fondazione, Massimiliano Frascino –, per averci ospitato nella loro rassegna a Marina di Grosseto. Da parte nostra ci auguriamo di poter contribuire al successo del Festival con uno spettacolo che pensiamo costituisca un’occasione per ascoltare un concetto di qualità. Mi auguro che i grossetani e i turisti presenti a Marina decidano di partecipare, anche per lo scopo benefico che ha la serata. La “Blues Night” è infatti una delle iniziative che mettiamo in campo per raccogliere i fondi da destinare al finanziamento delle nostre attività di socializzazione, rivolte alle persone con disabilità psichica, intellettiva, relazionale e multidisabilità».

Lo spettacolo inizia alle 21.30 all’arena del Forte di San Rocco, a Marina di Grosseto. L’ingresso costa 15 euro (13 euro per chi ha la carta Conad). È possibile acquistare i biglietti alla Fondazione Il Sole Onlus, in via Uranio 40/B (dalle 9 alle 16), prenotarli al numero 373.8000094 (Barbara), oppure direttamente la sera del concerto.

I concerti di Treves sono un viaggio nella storia del blues, dai primi canti di lavoro a quello arcaico e campagnolo, dal blues elettrico di Chicago a quello più moderno e contaminato. D’altra parte, Treves ha al suo attivo numerose collaborazioni con vere e proprie leggende del blues, con cui ha suonato nel corso della sua carriera, come Sunnyland Slim, Johnny Shines, Homesick James, Billy Branch, Dave Kelly, Paul Jones, Alexis Korner, Bob Margolin, Sam Lay, David Bromberg, Eddie Boyd e Mike Bloomfield. Ha ospitato nei suoi dischi e suonato dal vivo con Roy Rogers, Chuck Leavell, Willy DeVille, John Popper, Linda Gail Lewis, Warren Haynes ed è l’unico artista italiano ad aver suonato sul palco con il grande genio Frank Zappa. Il Puma, inoltre, ha prestato la sua armonica anche a molti artisti italiani, suonando nei concerti di Branduardi, Bertoli, Elio e le Storie tese, Finardi, Graziani, Shapiro, Baccini, Giorgio Conte, Ferradini, Cocciante…

Nel 2015 la Treves Blues Band ha fatto da supporter ai Deep Purple nel loro tour italiano e nel 2016 la band è stata eccezionale opening-act al concerto di Bruce Springsteen al Circo Massimo di Roma.

Per informazioni: www.trevesbluesband.com, www.facebook.com/TrevesBB