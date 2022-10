Festival dello sviluppo sostenibile: presentato il progetto “Blue Coast Agreements 2030”

Questa mattina, nei locali del Museo multimediale della Casa Rossa Ximenes a Castiglione della Pescaia, si sono tenuti un workshop e la conferenza stampa di presentazione del progetto di cooperazione “Blue Coast Agreemenst 2030″, di cui il Flag Costa degli Etruschi è partner, che interessa le regioni Veneto, Emilia Romagna, Marche, Abruzzo, Toscana, Sardegna e Liguria.

Agli appuntamenti, finalizzati alla condivisione di indirizzi strategici e delle azioni pilota della Blue economy e alla costruzione di indicatori di sostenibilità rispondenti ai fabbisogni territoriali, oltre agli stakeholders, hanno partecipato tra gli altri: Fabrizio Pasquini, presidente del Flag Costa degli Etruschi; Giovanni Maria Guarneri, della Regione Toscana; Flag Gac Chioggia, capofila del progetto; Elena Nappi, sindaco di Castiglione della Pescaia. L’iniziativa si è svolta nell’ambito del Festival dello sviluppo sostenibile, un’iniziativa promossa a livello nazionale da Alleanza italiana per lo sviluppo sostenibile (ASviS) con l’intento di sensibilizzare i cittadini, le imprese, le istituzioni e tutti gli attori del territorio italiano sui temi della sostenibilità economica, sociale e ambientale.

“Il progetto – ha dichiarato Fabrizio Pasquini, presidente del Flag Costa degli Etruschi – ha preso avvio dall’esigenza condivisa dagli undici Flag partner di contribuire al miglioramento dei livelli di sostenibilità dei territori costieri, orientandone lo sviluppo verso una costa sostenibile. Finalità del progetto e dell’incontro di questa mattina è fornire a responsabili politici e portatori di interesse le conoscenze necessarie per uno sviluppo integrato e sostenibile dei mari e delle risorse costiere, a partire da pesca e acquacoltura, come indicato dall’obiettivo 14 dell’Agenda 2030. Lo strumento operativo per l’attuazione del progetto è il Contratto di costa, basato su un processo partecipativo attraverso il coinvolgimento attivo degli operatori dei settori economici, degli enti pubblici, dei cittadini e della società civile. Aver organizzato questo appuntamento nell’ambito del Festival dello sviluppo sostenibile di ASviS dona alle azioni congiunte un valore ancora più grande, dimostrando che lavorare alla costruzione di una sostenibilità concreta e duratura è possibile solo unendo le forze e lavorando tutte e tutti insieme in questa direzione.“

L’evento è stato trasmesso in diretta streaming sulla pagina Facebook Flag Costa degli Etruschi. Sul sito www.flagcostadeglietruschi.it il link alla registrazione.