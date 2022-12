“Blue Christmas”, al via la mostra dell’associazione Eventi: ecco gli artisti protagonisti

L’associazione Eventi è lieta di annunciare il vernissage della mostra “Blue Christmas“, curata da Elisabetta Menghetti e patrocinata dal Comune di Grosseto, che si terrà nella sede dell’associazione giovedì 22 dicembre alle 18, in via Varese 18, nel centro storico di Grosseto.

“Una mostra di Natale diversa per questo 2022: dopo le restrizioni dovute alla pandemia, l’associazione Eventi ripropone una mostra collettiva ricca di artisti, trovando un fil rouge che unisce le opere esposte – spiega Enrico Contu, segretario dell’associazione Eventi -. Invece che rosso, in questa esposizione il filo sarà blu, poiché si ispira a quel sentimento di velata malinconia che accompagna le festività (conosciuto con il termine ‘Blue Christmas’, dove la parola ‘Blue’ va ad indicare un sentimento triste e malinconico). Quindi, per questa mostra i fruitori saranno avvolti sia da opere in cui predomina il colore blu, che da altre con cui gli artisti hanno cercato di richiamare questo sentimento che cerca di essere allontanato dallo stato d’animo gioioso e festivo, ma che immancabilmente fa capolino in ognuno di noi”.

In mostra, le opere di: Piero Ardenghi, Anna Capanni, Enrico Contu, Pietro Corridori, Stefano Corti, Antonella Giordano, Martina Goracci, Daniele Govi, Torsten Krutsch, Giuseppe Lafavia, Antonio Lazzari, Andrea Lipparini, Vanessa Mancini, Anna Mannella, Marco Miglianti, Isabella Musu, Francesca Naso, Armando Orfeo, Stefano Perugini, Laura Provenni, Chiara Toniolo, Caterina Ziemacki

La mostra sarà aperta fino al primo Gennaio 2023, anche nei giorni festivi, dalle 17.30 alle 19.30.