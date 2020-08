Verso le Regionali: Donatella Spadi sbarca sul web, online il blog della candidata Pd

È online da oggi il blog di Donatella Spadi, www.donatellaspadi.it. Si tratta di uno spazio telematico realizzato per avere un rapporto sempre più stretto con i cittadini e per raccontare il percorso che la candidata al consiglio regionale come indipendente del Pd effettuerà nelle prossime settimane, in vista del voto del 20 e 21 settembre prossimi.

“In questo viaggio verso le prossime elezioni regionali – afferma Donatella Spadi – mi sono promessa di moltiplicare le occasioni di incontro con i cittadini. Di persona, naturalmente, per quanto possibile viste le restrizioni legate al Covid-19, ma anche attraverso gli strumenti che la tecnologia ci mette a disposizione. Il blog vuole essere un mezzo per conoscermi, contattarmi, capire quali sono le idee per la Maremma da portare in Toscana. Vi racconterò quello che faccio, le mie idee e le mie proposte e attraverso questa ‘finestra virtuale’ avremo l’opportunità di comunicare tra noi e di poterci incontrare. Ascoltare i cittadini è fondamentale per conoscere le loro istanze, le loro problematiche e le loro richieste per poterle quindi portare in consiglio regionale qualora venissi eletta”.

“Questo, a causa della pandemia per Covid-19, è un anno difficile – afferma ancora la candidata del Partito democratico –. Gli assembramenti sono vietati, gli incontri tra le persone devono essere limitati e ci si deve sempre attenere a quelle che sono le regole del periodo. La sicurezza delle persone mi sta a cuore. In questo frangente il blog ha ancora una maggiore rilevanza per poter comunicare e ha ancora un maggiore valore come metodo di incontro“.

Il blog di Donatella Spadi è strutturato in maniera molto semplice, con quattro sezioni principali: “La mia storia”, “La mia terra”, “Le tappe del mio viaggio”, “Le mie idee per la Maremma”. Una parte centrale è riservata all’attività di networking per avere un filo diretto attraverso i social, l’email e i contatti telefonici. I video sono molto utilizzati da Donatella Spadi nel blog e in tutta la sua attività di comunicazione, attraverso i quali la candidata cercherà di spiegare in modo semplice e incisivo le sue posizioni.