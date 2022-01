“BioBingo della Natura”: il Museo di storia naturale saluta le feste con la tombola

Il Museo di storia naturale della Maremma dà l’arrivederci alle feste natalizie con il più tradizionale degli appuntamenti, la tombola. Naturalmente in tema.

Ecco il “BioBingo della Natura“, in programma giovedì 6 gennaio a partire dalle 16 nella struttura museale di Fondazione Grosseto Cultura, in strada Corsini 5. Una classica tombola, ma dedicata alle collezioni del museo – così come i premi che andranno ai più fortunati – e rivolta in modo particolare al divertimento dei più piccoli e delle loro famiglie.

Per partecipare è obbligatoria la prenotazione, compilando il modulo online sulla pagina “Eventi” del sito web del museo. Il costo è di 5 euro per gli adulti e 3 euro per i bambini (per entrare al museo è necessario esibire il Green pass per chi ha più di 12 anni e indossare la mascherina; i bambini devono essere accompagnati da un familiare). Per informazioni è possibile chiamare il Museo di storia naturale della Maremma al numero 0564.488066.