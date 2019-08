Turismo, il Comune traccia un bilancio: “Boom di visitatori, strutture sold out”

“E’ davvero con grande soddisfazione che stiamo prendendo atto di una stagione estiva che ha visto Castel del Piano tornare, come merita e come ci auguravamo, testimone e protagonista di un’affluenza di turisti come da molti anni non accadeva”.

A dichiararlo è Renzo Nannetti, consigliere con delega al turismo.

“Specialmente il mese di agosto ha dato davvero un segnale di grande rilievo, con il tutto esaurito nelle nostre strutture ricettive – spiega Nannetti -. Alberghi, bed and breakfast, ristoranti, bar hanno registrato grandi numeri e non solo sulla nostra montagna. Dai dati che siamo riusciti a recuperare, si è evidenziata la presenza di turisti italiani e stranieri che non hanno valutato il nostro paese come luogo di passaggio, ma come paese da vivere e gustare nelle sue sempre più variegate offerte turistiche“.

“Le serate sono state pressochè sempre riempite da eventi, piccoli e grandi, che hanno coinvolto e che stanno ancora coinvolgendo tutte le generazioni di turisti e, perché no, di cittadini casteledelpianesi. Su tutte una particolare menzione per la splendida serata dell’esibizione della Filarmonica locale – continua Nannetti –. Le strade sono state occupate da macchine e da pedoni che si sono visti perdersi tra le nostre vie, compreso quelle del paese vecchio così tanto bisognoso di essere riscoperto e rivalutato. Le contrade hanno poi svolto un ruolo straordinario nel colorarci i tramonti e le sere con i loro profumi, canti e cibi da favola. Per non parlare della montagna, che ha visto una vera e propria invasione di turisti e non soltanto giornalieri. Non solo a Ferragosto, ma anche negli altri giorni si sono visti i nostri prati in altura pieni di bambini, ragazzi, adulti ed anziani“.

“L’offerta presente grazie alle aziende della montagna garantisce ormai una variegata possibilità di recepire la domanda più varia. Dal turismo sportivo a quello d’avventura, dal semplice relax alla ricerca di qualcosa di più frizzante, insomma un successo – aggiunge l’assessore alla cultura Renzo Rossi, che si definisce più che sodisfatto da questi primi 100 giorni della nuova amministrazione -. Ed il bello è che tutto questo non è ancora finito. Ci aspetta la notte delle notti, cioè la Notte bianca di venerdì 30 agosto ed in questo la Pro Loco, nonostante le difficoltà che comporta una simile organizzazione, sta mettendo in campo risorse ed entusiasmo da vendere e di questo gli siamo grati come amministrazione. E poi la festa delle feste, il Palio dell’8 settembre. Cosa dire del programma bellissimo che è stato pensato? Un programma che dal primo al 9 settembre riempirà di colori, di contradaioli, di turisti, di bambini, di vita un intero paese“.

“Di tutto questo ci sentiamo di ringraziare veramente tutti quelli che stanno mettendo la loro professionalità, il loro entusiasmo le loro risorse, le loro speranze in un progetto che stiamo riscontrando essere, ogni giorno di più, condiviso da sempre più cittadini – termina Rossi –: il progetto di far tornare Castel del Piano il paese che vale una gita, che vale un escursione, che vale una visita, che vale un divertimento. Semplicemente un paese che vale“.