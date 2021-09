Concluso il Saturnia Festival, il bilancio degli organizzatori: “Evento di successo”

“La 16esima edizione del Saturnia Festival si è conclusa in maniera brillante: è stata portata avanti la grande tradizione che contraddistingue da anni l’evento, grazie all’impegno e alla passione dello staff e dei volontari“.

Queste le parole di Massimiliano Tonsini, direttore artistico del Saturnia Festival, che si è svolto a Saturnia dal 23 agosto al 4 settembre.

“Non poche difficoltà abbiamo incontrato – continua Tonsini –, tipiche di quando si organizzano eventi del genere, come in merito alla logistica, agli spazi, alle risorse, ma quest’anno, come lo scorso, abbiamo dovuto affrontare anche quelle legate al Covid e ai protocolli anti contagio. Ma tutto è andato nei migliori dei modi: abbiamo avuto una grande risposta del pubblico, sia di residenti sia di turisti, e questo per noi è segno di qualità ed è per questo che siamo molto soddisfatti. Grande emozione per la masterclass orchestrale che ha coinvolto e unito un gruppo di archi proveniente da Roma e i fiati della Scuola di Musica di Saturnia nell’esecuzione della Sinfonia n.1 di Mozart scritta a 8 anni dal genio di Salisburgo. È la prima volta che viene realizzato un appuntamento del genere. Anche l’ultimo concerto del 4 settembre con Trumpet Rhapsody, un ensemble di trombe che riunisce 12 musicisti, diretto dal maestro Andrea Lucchi, è stato un momento indimenticabile, una serata molto partecipata e unica nel suo genere. Siamo già al lavoro per la prossima edizione e speriamo che ci siano ancora le condizioni e le risorse per proseguire quanto fatto in questi 16 anni e quanto è stato aggiunto in questa ultima edizione“.

“Saturnia Festival – afferma il sindaco di Manciano Mirco Morini – è un appuntamento fisso e denso di emozioni. Un festival unico dal programma di qualità. Per la nostra amministrazione comunale questo evento rappresenta un momento di alto profilo dal punto di vista artistico che in una realtà come la nostra diventa fiore all’occhiello per il nostro territorio”.