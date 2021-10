Piazze d’Europa fa di nuovo centro: tanti visitatori sul lungomare per l’edizione 2021

Altre giornate di sole, sul bel lungomare, hanno regalato la cornice perfetta all’edizione numero nove di Piazze d’Europa a Follonica, ovvero “l’edizione della ripartenza” come è stata definita dagli organizzatori: Fiva, Federazione italiana venditori ambulanti, Confcommercio Grosseto e Comune di Follonica.

Doveva essere un weekend di maltempo, quello che si è appena concluso, ed invece neanche una goccia di pioggia ha rovinato la manifestazione, che si è confermata come la più gradita dei maremmani.

“Non era facile ripetere il successo del passato, visto che usciamo da un lungo periodo in cui abbiamo conosciuto e drammaticamente vissuto una pandemia – dicono da Confcommercio Grosseto il presidente Giulio Gennari e il direttore Gabriella Orlando – ed invece il mercato europeo è andato bene ed anzi per certi versi la partecipazione ha superato le aspettative. Siamo molto lieti di aver restituito ai cittadini uno degli appuntamenti più amati“.

Molti sono stati i visitatori della kermesse, soprattutto nelle giornate di sabato e di domenica, e si segnala, così come di tendenza nell’intero settore food per le ragioni ben note, un importante incremento nel take away per quanto concerne la vendita delle specialità gastronomiche.

Soddisfazione ha espresso la Fiva nazionale. “Siamo felici che la kermesse sia stata apprezzata, nonostante il doveroso rispetto delle normative anticontagio – ha commentato Giacomo Errico, presidente nazionale Fiva – In queste settimane in cui il tour del mercato europeo è finalmente ripartito ci siamo sentiti di ringraziare più volte per aver riportato un po’ di normalità. L’affetto dimostrato dai cittadini è ciò che più ci ripaga di tanti sforzi”.

La stessa osservazione arriva dal presidente provinciale di Fiva Confcommercio Grosseto Agostino Ottaviani, che ricorda come il semplice indotto collegato alla presenza in città di cento espositori sia, già in se’, una boccata d’ossigeno per i pubblici esercizi e per le strutture ricettive, allungando, di fatto, la stagione balneare.

“Siamo felici che Follonica abbia potuto ospitare di nuovo questa edizione di Piazze d’Europa, che ha visto anche una bella presenza di turisti stranieri – commenta l’amministrazione comunale di Follonica –. Dopo un anno di stop l’evento è tornato in città ed è stato accolto con entusiasmo. Tutto è andato per il meglio. La nostra speranza è di riprendere la regolarità dell’evento dalla prossima stagione. Ringraziamo Fiva, Ascom e tutti i volontari delle nostre associazioni che hanno contribuito alla riuscita in sicurezza della manifestazione”.