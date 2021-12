Consiglio provinciale, Ciaramella traccia un bilancio di fine mandato: “Esperienza indimenticabile”

“Oggi è il mio ultimo giorno come consigliere provinciale dell’amministrazione Vivarelli Colonna, domani la Provincia sarà chiamata a scegliere il nuovo presidente e il nuovo Consiglio”.

A dichiararlo è Olga Ciaramella.

“A coloro che saranno i nuovi eletti vanno i miei più sinceri auguri di buon lavoro. Con la giornata odierna porto a termine cinque anni di lavoro ‘matto e disperatissimo’, per dirlo con po’ di ironia, alla maniera di Leopardi, che hanno segnato il mio impegno in questa amministrazione provinciale – continua Ciaramella -. Sono stati anni intensi vissuti con orgoglio e con l’onore e la responsabilità di rappresentare la voce e le richieste della nostra comunità, che ho cercato sempre di ripagare con totale impegno e dedizione. Qualche volta raggiungendo risultati apprezzabili e qualche altra volta con la consapevolezza che i risultati sarebbero potuti essere decisamente migliori. Quello che posso dire con onestà è di aver condotto ogni azione amministrativa con correttezza, serietà e coraggio, cercando sempre di trovare soluzioni ai problemi del territorio“.

“Da questa esperienza politica esco arricchita in competenze, conoscenze e relazioni personali che ho costruito con le tante persone che ho avuto il privilegio di incontrare, conoscere e stimare e che oggi voglio ringraziare – sottolinea Ciaramella -. Primi fra tutti i dipendenti dell’ente provinciale, che mi hanno aiutato e supportato. Ognuno di loro è stata una pedina importante per la condivisione delle modalità organizzative e tecniche di progettazione e realizzazione di convegni, eventi e progetti. Alcuni di loro hanno fatto più del loro dovere nei miei riguardi, sono stati collaboratori fidati e sempre disponibili anche nei momenti di grave difficoltà personale. A loro, senza fare nomi perché si riconosceranno nelle mie parole, va la mia più profonda gratitudine. Un ringraziamento particolare va al segretario generale dell’ente, dott. Ubaldino, che fin dai primi giorni mi ha fornito gli strumenti necessari al lavoro di consigliere delegato con pazienza, costanza e professionalità, insegnandomi le regole di comportamento in un ambiente che fino a quel momento era per me abbastanza sconosciuto. Come un fratello maggiore, se pur più giovane di me, mi ha preso la mano, sostenuta e incoraggiata, soprattutto nei momenti più delicati, e non mi ha mai lasciata sola. Non so, sinceramente, se sono sempre stata un’allieva disciplinata, perché la mia caparbietà e voglia di ottenere risultati rapidamente cozzavano con la rigidità e burocrazia amministrativa, ma sicuramente lui è stato fondamentale per la mia crescita e percorso politico“.

“Sento la necessità di rivolgere parole di ringraziamento a tutti i consiglieri che con me hanno condiviso questi cinque anni. Tutti. Nessuno escluso – continua Ciaramella –. Coloro che sono stati presenti fin dal primo mandato e coloro che hanno continuato il cammino con me fino ad oggi. Tutto quello che ho imparato dai loro interventi in Consiglio provinciale e dalla loro frequentazione ha contribuito a fare di me la donna che sono oggi, molto diversa dalla neofita entrata in Provincia quel bellissimo 8 gennaio del 2017. Essere stata loro collega e aver condiviso questo lungo periodo di tempo passato in un soffio è stato per me motivo di grande orgoglio. Li ringrazio tutti con stima e affetto. Con grande emozione ho lasciato volutamente per ultimi i ringraziamenti alla persona che cinque anni fa ha permesso tutto ciò, scegliendomi per ben due mandati amministrativi, affidandomi incarichi e deleghe importanti e dandomi il privilegio di rappresentarlo con quella fiducia che spero di non aver mai disatteso. Un’esperienza giunta in modo improvviso, che spero di essere riuscita a portare avanti con dignità e risultati concreti, non sempre senza sofferenza, ma a lui, al presidente Vivarelli Colonna devo o miei più sentiti e sinceri ringraziamenti. Riassumere oggi in poche parole il lavoro svolto con lui in Provincia è impresa impossibile“.

“Posso dire con serenità e soddisfazione di aver lavorato con passione, entusiasmo e amore per il nostro territorio e per i nostri concittadini riuscendo a realizzare numerosi interventi negli edifici scolastici e nelle palestre, sostenuto con forza la trasformazione dell’Università in Fondazione Polo universitario grossetano ampliando l’offerta formativa, contribuito alla nascita della Fondazione Lorena’, ai corsi professionalizzanti Its, alla nascita del Polo della conoscenza, di aver promosso e sostenuto iniziative Fai, ambientali, musicali, culturali e artistiche che ci venivano giornalmente proposte. Moltissimo questa amministrazione ha fatto in favore della parità e lotta al femminicidio – prosegue Ciaramella –. Come ultima azione la divulgazione in tutto il territorio provinciale del numero nazionale antiviolenza e stalking 1522 in sinergia con tutte le amministrazioni comunali della nostra provincia, che ringrazio di cuore. Molto stavamo cercando di fare contro il fenomeno del bullismo e della discriminazione, aumentati in modo esponenziale durante il periodo della pandemia, con l’organizzazione di incontri con gli studenti nelle scuole. Molti i progetti culturali e sociali ancora in essere che spero possano vedere la luce con la prossima amministrazione”.

“Questa esperienza politica mi ha permesso di conoscere da vicino il mondo dell’associazionismo e del volontariato, tasselli importanti nel tessuto della nostra società, ma soprattutto mi ha permesso attraverso i progetti sulle politiche giovanili ed Erasmus di stare vicino al mondo della scuola e ai ragazzi, agli studenti – termina Ciaramella -. I due mesi passati con loro in Europa sono stati la più bella conclusione del mio mandato amministrativo, che mai avrei pensato di poter realizzare”.