Il Mercatino dei Ragazzi centra l’obiettivo: raccolti 71.333 euro

Ultimate le operazioni, adesso è ufficiale: il Mercatino dei Ragazzi edizione 2022 riesce a raccogliere una cifra eccezionale.

71.333 euro, all’interno dei quali sono conteggiate le donazioni degli eventi di Paganico, Roccastrada, Arcidosso, che tradizionalmente vengono consegnate proprio il giorno del Mercatino dei Ragazzi di Grosseto.

“È una gioia incontenibile, una soddisfazione immensa che ripaga di tutti gli sforzi, sacrifici e difficoltà – si legge in una nota del Comitato per la Vita -. Quindi possiamo annunciare che la cifra raggiunta è addirittura superiore a quanto necessario per l’acquisto del nostro obiettivo! Ce l’abbiamo fatta grazie a tutti voi. E sapete di chi è il merito più grande? Degli straordinari ragazzi, delle famiglie, di tutti coloro che hanno comprato, degli sponsor, degli organizzatori e dei volontari del Comitato. Grazie Maremma, evviva il Mercatino, evviva il Comitato”.