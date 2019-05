Fortunati traccia un bilancio di fine mandato: “Rispettati gli impegni del programma”

“L’amministrazione comunale di Castell’Azzara saluta tutti i cittadini al termine di questi cinque anni di mandato, durante il quale riteniamo di aver assolto la gran parte degli impegni previsti dal programma elettorale“.

A dichiararlo è il sindaco di Castell’Azzara, Fosco Fortunati.

“Anche se siamo consapevoli che si può sempre fare meglio, riteniamo di aver svolto un buon lavoro di valorizzazione del territorio e della qualità di vita della nostra comunità – continua il sindaco -. Nonostante una notevole diminuzione dei trasferimenti, da parte del Governo e della Regione, il nostro Comune, seppur piccolo, può essere incluso tra i Comuni ‘virtuosi’: i nostri conti sono in ordine, non abbiamo debiti verso terzi, paghiamo i creditori entro 30 giorni, non abbiamo acceso nuovi mutui e anzi abbiamo provveduto ad estinguerne alcuni”.

“Per quanto concerne i soli lavori pubblici, questa amministrazione ha movimentato circa due milioni e mezzo di euro – spiega Fortunati -. Con l’atto che andrà in Consiglio comunale oggi verrà approvato l’avanzo di bilancio di oltre 86.000 euro, un ‘tesoretto’ che la nuova amministrazione avrà a disposizione sin da subito per i nuovi investimenti che vorrà realizzare. Oltre l’avanzo libero, vi è una parte vincolata già investita in progetti. Attendono l’iter, ma sono già stati finanziati, la riqualificazione delle aree di sosta in montagna, il rifacimento dei ‘sentieri delle sorgenti’ con l’installazione di totem multimediali relativi alla sentieristica, il completamento del secondo stralcio della frana di Selvena (Poggio della Vecchia), la riqualificazione del Parco della Rimembranza a Selvena e dei lavatoi (Contrada Borghetto). Sono in fase di ultimazione i lavori della nuova palestra comunale, spazio a disposizione della scuola nonché sala polivalente al servizio della comunità e delle associazioni”.

“Infine, con un accordo tra Comune e Acquedotto del Fiora sono stati finanziati, e in via di realizzazione, la rete fognaria e il manto stradale di alcune zone del capoluogo – continua il sindaco -. Tra gli atti più significativi della nostra gestione, oltre alla difesa della nostra scuola, sottolineiamo la stipula di una convenzione triennale con l’Università di Siena per la riattivazione degli scavi archeologici a Rocca Silvana, sito al quale l’amministrazione ha prestato una particolare attenzione per la sua fruizione. A tal proposito sono in corso di realizzazione i lavori per la sistemazione della miniera Morone, parte integrante del parco archeo minerario. Il 3 maggio è stato inoltre sottoscritto e firmato un Protocollo di intesa tra Regione Toscana e Comune di Castell’Azzara per il progetto pilota Ecosistema comunale, al quale questa amministrazione ha dato da sempre il suo appoggio come modello di sviluppo del territorio comunale“.

“Per concludere, è con orgoglio che abbiamo scelto di destinare la casa del minatore, dopo aver verificato con la Regione Toscana e con un’indagine sul territorio l’impossibilità di adibire la struttura a Rsa per anziani, al progetto ‘Dopo di Noi’. Progetto unico in tutta la zona dell’Amiata, che permetterà al territorio di avere una struttura dedicata alle persone disabili – termina Fortunati –. Come amministrazione uscente siamo orgogliosi di come abbiamo svolto il nostro compito, sapendo di essere stati al servizio della comunità tutta e auguriamo un buon lavoro ai futuri amministratori“.