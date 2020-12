Dionisi fa gli auguri ai cittadini e traccia un bilancio: “Ecco il mio impegno nel 2020”

“Carissimi concittadini, auguri di un felice anno 2021”.

A dichiararlo, in una lettera aperta, è Fiorenzo Dionisi, consigliere comunale del gruppo indipendente “Fiorenzo: con i cittadini e per i cittadini” a Manciano.

“Siamo arrivati alla fine di un anno molto difficile e drammatico; tutto quanto dovuto ad una ‘tempesta’ socio/economica da Covi-19. Pertanto, ho ritenuto doveroso informarvi sulla mia attività di consigliere comunale. Non potendolo fare, nei periodici incontri, in presenza, sia sul territorio che nella sede comunale, lo faccio con questa lettera aperta – continua Dionisi –. Sono ormai passati due anni da quando ho costituto il mio gruppo indipendente ‘Fiorenzo: con i cittadini e per i cittadini’ e quasi un anno dalla ‘tempesta’ creata dal Covid- 19; quindi ho ritenuto doveroso comunicarvi quello che è stato il mio impegno di consigliere, in particolare, quello relativo al periodo della pandemia. Ricordo che la creazione del gruppo consiliare indipendente è stata necessaria per legare la mia attività amministrativa al programma con il quale ho partecipato alla campagna elettorale della lista civica ‘Manciano Idea Comune’ e, conseguentemente, al successo alle elezioni amministrative anno 2017″.

“Il Covid-19 ha interrotto la mia attività, il giorno 6 marzo 2020, con la rinuncia a fare l’incontro con i cittadini nel capoluogo del Comune; ultimo di quelli programmati sul tutto il territorio comunale. Incontri che riprenderò, quando avremo vinto la battaglia contro il Coronavirus; unitamente alla mia presenza, un giorno della settimana, nella sede comunale, a disposizione per dare informazioni e ricevere suggerimenti, al fine di svolgere al meglio il mio ruolo – prosegue la lettera -. Ovviamente, la maggior parte della mia attività pubblica di consigliere, sul territorio, si è interrotta; quindi, sono venuti a mancare l’ascolto e la comunicazione, in presenza, con i cittadini; principio indispensabile, per adempiere in presenza, la funzione di amministratore pubblico. Purtroppo, lo smart working, per quanto mi riguarda, non è sufficiente per relazionarmi con i cittadini. Pertanto, ritengo doveroso informarvi sulla mia attività di consigliere. Dal mese di marzo 2020, tutti quanti abbiamo avuto, immediatamente, la percezione che quello che stava accadendo era qualcosa di straordinario e che imponeva atteggiamenti collaborativi, indipendentemente dalla nostra collocazione nei banchi del consiglio comunale. Quindi, in data 13 marzo 2020, ho formalizzato al sindaco e al capogruppo del gruppo ‘Tradizione e Futuro’, la proposta di avviare un tavolo di lavoro congiunto e temporaneo, per discutere delle misure possibili da mettere in atto, per aiutare famiglie e imprese del nostro Comune, visto il dramma che stava creando il Covid-19″.

“In questa tempesta dovuta al Covid-19, ecco una sintesi dei progetti e dei suggerimenti che hanno riguardato tutto il territorio comunale e alcune frazioni, ad esempio – continua Dionisi -:

creare un fondo mutuo soccorso Manciano Covid-19, alimentato in primo luogo dal Comune e aperto al contributo delle imprese, degli istituti finanziari e di tutti coloro che vorranno aiutare; per intervenire sia con dei ristori ai cittadini sia con la compartecipazione ai costi necessari, per delle offerte promozionali da parte delle aziende del settore agrituristico, per recuperare, nel più breve tempo possibile, buona parte del fatturato perduto; riguardo a tutto questo, andrebbe ripreso il progetto di fare una convenzione con le banche del territorio, per facilitare acquisizione di liquidità; contatti, in tal senso già dal sottoscritto iniziati, da assessore al bilancio;

rimodulare l’addizionale Irpef comunale, con innalzamento della soglia di esenzione totale pari a 20mila euro, con riduzione al 0,5% per il reddito fino a 38mila euro. Intervento, peraltro, già proposto in sede di approvazione del bilancio di previsione dell’anno 2019;

rimodulare l’Imu e la Tari per le imprese del settore agrituristico, con rinvio a fine anno delle attuali scadenze e, valutando anche l’esenzione per l’anno in corso;

sospendere il pagamento del suolo pubblico’, con ampliamento dell’utilizzo, dove possibile, di nuove aree;

richiesta di mettere intorno ad un tavolo di lavoro i presidenti delle associazioni che raggruppano le strutture turistiche, il presidente della società Terme e i capigruppo consiliari, per avere tutte le competenze e le indicazioni necessarie, per programmare l’acceso al sito delle Cascate del Mulino;

richiesta in merito allo stato dell’arte sul progetto del parcheggio adiacente al cimitero di Saturnia;

richiesta di un intervento strutturale risolutivo, per l’assestamento dello stabile degli ex Lavatoi’, dove era ospitato il Museo storico della Filarmonica “Pietro Mascagni”, nella frazione di Poggio Murella;

richiesta di trasferimento del monumento ai caduti di tutte le guerre, ubicato su una piccola porzione di terreno del Comune adiacente ad un immobile privato, nella frazione di Poggio Murella;

richiesta di impegnare risorse finanziarie per un primo intervento sul ‘Castellum Aquarum’, nella frazione di Poggio Murella;

presentazione della mozione per la pubblica diffusione in diretta streaming delle riprese delle sedute consiliari;

sollecito per il bando sul parcheggio dei camper a Saturnia, richiesta più volte reiterata;

richiesta per l’installazione di rilevatori o rallentatori di velocità in via Aurinia, nella frazione di Saturnia;

mozione all’ordine del giorno: ‘Il Consiglio comunale impegna il Sindaco e la Giunta, nel più breve tempo possibile, ad avviare tutte le azioni sostanziali per indirizzare l’impegno finanziario per un importo di euro 99.900,00, (come già previsto nella Delibera n. 97 del 18.06.2019), delle risorse del bilancio del Comune, alla realizzazione del progetto di riqualificazione delle mura storiche di Saturnia’;

richiesta su stato dell’arte per quanto riguarda lo studio di fattibilità, per la realizzazione di una struttura, con particolari peculiarità, da utilizzare come spogliatoio del campetto polivalente di Saturnia;

richiesta di demolizione della perimetrazione in cemento, della piazzola non utilizzata, per la messa in opera dell’isola ecologica a Saturnia;

altre di ordinaria amministrazione”.

“Durante la seduta del Consiglio comunale del 26 novembre 2020 ho comunicato al sindaco, ancora una volta, la mia disponibilità, dato il perdurare dei disagi economici, a partecipare ad un tavolo di lavoro tra maggioranza e minoranza, limitato ad un confronto su proposte e suggerimenti, per affrontare le problematiche del periodo Covid-19 – termina la lettera -. Infine, resto a disposizione per contatti a mezzo telefono e/mail (cell. 335.8750049 – Mail fiorenzodionisi@virgilio.it), con l’impegno a tornare, Covid-19 permettendo, ad essere presente, un giorno della settimana, nella sede del Comune”.