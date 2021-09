Festa del cinema di mare, il bilancio degli organizzatori: “Grande successo di pubblico”

Si è conclusa domenica notte, con un evento di musica live alla Terrazza Bistrot, la sesta edizione della Festa del cinema di mare.

La prima che ha visto il regista Giovanni Veronesi impegnato come direttore artistico di questa rassegna: “Credo che Castiglione sia una cornice perfetta per vivere, almeno una settimana l’anno, la magia del cinema. Quest’anno, con i nostri ospiti illustri, abbiamo sentito solo l’odore di ciò che si può fare in un posto così autentico e accogliente“, queste le sue parole a mente calda.

I pomeriggi al Club velico e le proiezioni alla biblioteca “Italo Calvino” hanno registrato sempre il tutto esaurito, numerose le persone che sono dovute rimanere fuori. Le serate all’arena cinema Castello sono state frequentatissime, un pubblico nutrito e pieno di voglia di partecipare. Grande successo per la serata che ha ospitato la presenza dell’attore internazionale Elio Germano, così come un ottimo consenso ha ricevuto la partecipazione di Violante Placido che ha proposto quattro brani, chitarre e voce, stupendo tutti per il suo poliedrico talento, e la simpatia degli aneddoti del regista Paolo Virzì, che ha svelato il suo rapporto d’amore e odio con la natia Livorno. Un graditissimo fuori programma è stato l’intervento di Sergio Staino, che ha duettato con Virzì su aspetti di satira politica toscana.

“Sesta edizione della Festa del cinema di mare, un grande successo, un evento su cui questa amministrazione ha investito e ha intenzione di investire per gli anni futuri, con la speranza di essere ancora noi a portare avanti un’iniziativa così importante e farlo diventare un appuntamento centrale del nostro palinsesto estivo. Festa del cinema di mare che ha tantissimi ospiti di riguardo, che sta crescendo in qualità sia per quanto riguarda le persone e i personaggi che lo frequentano, sia per quanto riguarda le proiezioni. Quindi una grande occasione per il nostro territorio che vogliamo assolutamente continuare a mantenere, tutelare e valorizzare“, dichiara Elena Nappi, vicesindaco di Castiglione della Pescaia, che è già pronta, assieme a tutta l’organizzazione, a pensare alla futura edizione. E’ soddisfatto anche Fabrizio Monaci, il proprietario dell’arena cinema Castello, felice di vedere così tanto entusiasmo per una manifestazione culturale.

La città di Castiglione della Pescaia si prepara a crescere ulteriormente e dopo la prova, superatissima, del cambio di direzione artistica, farà per tanto tempo parlare di un’edizione, inedita, che ha vinto una sfida difficile: succedere alla guida dell’indimenticabile Claudio Carabba, che è stato ricordato in un toccante appuntamento a lui dedicato, dove colleghi e amici sono intervenuti per farlo rivivere ancora una volta, tra aneddoti e ricordi personali. Se fosse con noi Carabba ora ci direbbe, citando Jean Paul Belmondo, in uno dei suoi film favoriti: “Non mi aspettate, questa sera non posso“. Firme celebri del giornalismo e della critica Italiana come Antonio D’Orrico, Sergio Staino, Roberto Brunelli, i fratelli Carabba e tanti altri lo hanno riportato con noi, in una serata al tramonto, al Club Velico, luogo amatissimo dal critico cinematografico.

La sesta edizione della Festa, e la quinta edizione del premio Mauro Mancini, sono state possibili grazie al prezioso contributo di Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze, Conad e Rrd di Roberto Ricci, presenti a sostegno di questa idea, fin dalla prima edizione assieme al Comune di Castiglione della Pescaia, e l’azienda vinicola Rocca di Frassinello, che ha accolto ospiti e pubblico offrendo calici di vino per brindare tutti assieme.

La festa continua con la mostra fotografica al Club velico, “Il mare in bianco e nero”, con foto dell’archivio fratelli Gori, visitabile sino a domenica 5 settembre

La Festa del cinema di mare è in collaborazione con il Festival delle geografie e con la partecipazione del Clorofilla Film Festival.